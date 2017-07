Grantunnelen åpner i dag

Ved 14-tiden i dag klipper samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen snora og markerer at den 1,7 kilometer lange Grantunnelen endelig åpner. Åpningen har vært utsatt flere ganger fordi en del av elektronikken i tunnelen ikke var på plass.

Arbeidet startet i november 2013 og firefeltsvegen på sør- og nordsiden av tunnel åpnet før jul i fjor. Tunnelen har to løp med to kjørebaner i hver retning, er utstyrt med over 80 overvåkningskameraer og skal være trygg å kjøre, sier Lars Svastuen i Statens vegvesen.

– Tunnelen er blant de sikreste som blir bygd nå for tiden fordi det er to tunneler hvor motgående trafikk er adskilt. Det er også seks mindre tunneler mellom dem som kan brukes som rømningsveger, sier Svastuen.

Frykt for handelslekkasje

Ordfører Willy Westhagen fra Bygdelista er glad for at vegen endelig åpner og at man slipper mye unødvendig trafikk gjennom sentrum. Samtidig er han spent på hvordan handelsstanden vil merke omleggingen. En del frykter for sentrum når gjennomgangstrafikken forsvinner og det også betyr bompenger å kjøre inn til Gran fra områdene rundt.

– Det er alltid spennende når en veg legges om utenom sentrum, men vi har tro på at regionsenteret vil klare seg bra, sier Westhagen.

Bompenger

Grantunnelen har et løp med to kjørebaner i hver retning. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Denne helga blir det gratis å kjøre den nye veien, men fra mandag starter innkreving av bompenger. Det vil koste 48 kroner å kjøre på den nye strekningen, 38,40 hvis du har en Auto-pass avtale.

Fortsatt gjenstår det utbygging både sør og nord for den nye firefeltsvegen gjennom Gran. Her er riksveg 4 langt dårligere. Selv om deler av videre utbygging ligger inne i Nasjonal transportplan er ordføreren spent på hva som blir bevilget av penger i statsbudsjettet de neste årene.

Vegen fra Gran grense og sørover til Roa er det som skal bygges ut først.

– Vi får se når Statsbudsjettet kommer til høsten om det da blir bevilget penger til utbyggingen i sør. Vi håper det og prøver å påvirke. Vi har et godt samarbeid med Fremskrittspartiet som sitter i regjering nå, men vi får til svar at det først er når budsjettet er lagt at vi får endelig svar, sier ordfører Willy Westhagen.