I flere år var brødrene Holøyen uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede og ble satt under vergemål. Fylkesmannen i Vestland har ledet granskingen.

– Vi er alle veldig spente på hva som kommer etter granskingen av saken. Det sier Magnus, den ene av de tre brødrene Holøyen fra Tolga. Sammen med sin mor, skal de til Oslo, for å få vite hva som kommer av konklusjoner etter granskingen av Tolga-saken.

-Jeg håper inderlig at ingen flere skal kunne gå gjennom det vi har opplevd, sier en spent Magnus Holøyen. Målet må være at dette er saker som aldri må gjenta seg, sier han.

– Krevende gransking

–Dette har vært et krevende, men interessant arbeid. Det sier han som har ledet det hele, spesialrådgiver hos Fylkesmannen i Vestland, Rune Fjeld. Han vil ikke røpe noe om hva som kommer, men sier samtidig at de har hatt veldig kort tid på seg til arbeidet.

RUNE FJELD: Spesialrådgiver hos Fylkesmannen i Vestland, som har ledet granskingen av Tolga-saken. Foto: Fylkesmann i Vestland

Brødrene Holøyen i Tolga ble i 2012 og 2013 diagnostisert som psykisk utviklingshemmede før de i det hele tatt var utredet, og fikk oppnevnt verger for økonomiske og personlige spørsmål. Det var VG som først omtalte saken.

Etter en utredning i februar i fjor, ble det klart at to av brødrene ikke har psykisk utviklingshemming. Fylkesmannen opphevet vergemålet.

Regjeringen vedtok i fjor høst at alt som hadde skjedd i saken, skulle granskes.

-Spent ordfører venter på rapportene

-Jeg er også spent på rapportene som kommer. Det sier Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug (Sp). Hun innrømmer at dette har vært en sak som har tatt mye tid, naturlig nok. Den har preget mye av det som har skjedd i kommunen vår, sier hun, men er glad for at dette arbeidet nå er gjort.

Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug: venter på at rapportene fra granskingen av Tolga-saken skal legges fram. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

-Egen gransking i kontrollutvalget

I oktober 2018 vedtok også kontrollutvalget i Tolga kommune en egen gransking av saken. De sendte på eget initiativ brev til rådmannen, der de ba om svar på flere spørsmål. Utvalget ville vite hvordan brødrene feilaktig kunne bli kategorisert som psykisk utviklingshemmede. De ville også ha svar på hvordan rutinene i kommunen var da diagnosene ble stilt i 2013 og hvordan de er i dag.