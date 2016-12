Funnet skyldig i svindel for 2 millioner

Bedrageriene foregikk over en periode på sju år, fra 2006 til 2013.

56-åringen hevdet han ikke var i stand til å jobbe i det hele tatt og søkte stønader fra NAV en rekke ganger.

Mannen lurte til seg 1,7 millioner i støtte fra NAV og 300.000 fra DNB Livsforsikring. Foto: Holm, Morten / Scanpix

Han fikk både rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførepensjon, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon fra NAV. Til sammen ble det 1,7 millioner kroner.

Han lurte også til seg litt over 300.000 kroner i uførepensjon fra DNB Livsforsikring.

Skjulte seg bak kona

Nå har retten funnet det bevist at mannen jobbet i hele perioden han mottok de ulike stønadene. Og de har funnet det bevist at jobben tilsvarte langt mer enn 50 prosent stilling.

Han drev flere restauranter og gatekjøkken både i Hedmark og i Kragerø. Virksomhetene sto i navnet til kona og tiltalte sa i retten at han bare hjalp kona med småting.

Aktor, politiadvokat Richard Røed, sa i retten at vitner fortalte at mannen var i restauranten svært ofte og at de ansatte oppfattet ham som daglig leder.

Nå har Glåmdal tingrett funnet det bevist at det var mannen som hadde ansvaret og kontrollen av restaurantdriften.

56-åringen har betalt tilbake 1,7 millioner til NAV og er dømt til å tilbakebetale 300.000 til DNB Livsforsikring. I tillegg må han betale 15.000 kroner i saksomkostninger.

En av de største bedragerisakene

Politiadvokat og aktor i saken Richard Røed (t.v.) og advokat og tiltaltes forsvarer Egil Brå Oksavik under rettssaken i Glåmdal tingrett. Foto: Linda Vespestad / NRK

Saken mot 56-åringen er en av de største trygdebedrageri-sakene i Norge, ifølge politiadvokat Richard Røed.

Glåmdal tingrett mener det er skjerpende at bedrageriet har pågått over så lang tid, at mannen har søkt støtte fra NAV gjentatte ganger og gitt feil informasjon i en årrekke.

«Han har skjult sin egen betydelige rolle og ansvar i restaurantvirksomheten ved å benytte konas navn», står det i dommen.

I formildende retning legges det vekt på at det har tatt lang tid å få saken opp for retten og at 56-åringen har betalt tilbake pengene han lurte til seg fra NAV.

