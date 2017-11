– Det var ikke gøy å være 20 år, en og en halv meter høy og veie 80 kilo. Jeg satt i prøverommet og grein. Så tørket jeg tårene, kastet buksa og sa til meg selv at «nå kjøper du deg ikke et eneste plagg før du har gått ned i hvert fall 10 kilo», sier Hilde Mikkelsen Haugen.

Denne uken deltok hun i VM i styrkeløft i Tsjekkia og hun er blant verdens sterkeste kvinner.

Fra partygirl til VM-medaljør

Fra festløve til toppidrettsutøver

Frem til dagen i prøverommet dagen hadde Hilde levd et utsvevende liv.

– Når du kunne pynte deg og ta deg en fest da var det kult. Det var det livet dreide seg om, sier Mikkelsen Haugen.

Hun byttet ut fest og dårlig kosthold med trening og ren mat og startet forandringen med å skrive ned alt hun spiste i 14 dager.

Hilde er 1,50 cm høy og veide på det meste 80 kilo. Dette bildet er tatt i 2012. Foto: Privat

– Jeg tenkte at det kan da ikke være så galt. Men når jeg så etter to uker hva jeg egentlig hadde i meg, da fikk jeg nesten sjokk.

Så hun la om til kjøtt, fisk og grønnsaker.

– På lørdag skeiet jeg gjerne ut litt også spiste jeg litt sjokolade. Det gjør jeg fortsatt. For min del handlet det om å endre det til en livsstil du klarer å leve med, sier hun.

Hilde la om livsstilen og sluttet å kjøpe pølser og annen bearbeidet mat. Foto: Frode Meskau / NRK

Etter hvert peilet hun seg inn på styrketrening og møtte opp på atletklubben i Brumunddal. Der ble hun fort lagt merke til av landslagstreneren i styrkeløft.

– Han la ned så mye tid på meg at jeg følte jeg måtte stille da han ba meg være med på et stevne. Det endte med at jeg satt norgesrekord og kvalifiserte meg til NM. Jeg gjør aldri noe halvveis.

Løftet for medalje i VM

Hilde har flere norgesrekorder og sølv fra EM i fjor. Målet i VM i Tsjekkia var å klare 200 kilo i knebøy og til sammen løfte et halvt tonn i knebøy, markløft og benkpress – de tre VM øvelsene.

Det startet med knebøy. Hilde fikk tre forsøk på å løfte for medalje. I tredje og siste forsøk ble det lagt på til 200 kilo. Hun ga alt og kjente at det gikk veien halvveis i løftet. Hun slapp et jubelbrøl før hun hadde fått vekta opp på stativet, og ble stående med bronse, ny personlig rekord og norgesrekord.

Sammenlagt gikk det ikke helt som drømte om. Hun ble nummer sju.

– Men tenk at for få år siden var jeg 25 kilo overvektig. Nå har jeg en VM-medalje rundt halsen. Jeg er stolt og veldig glad. Det er et resultat av hard jobbing, og at man kan få til det man vil bare man vil det nok, sier Mikkelsen Haugen.