Du mener kanskje at det er blitt krevende å få tid til en roman, en avis eller TV-guiden? Forskning viser at du har helt rett.

– Det har blitt vanskeligere for oss å holde konsentrasjonen om en tekst, sier Marte Blikstad-Balas, professor ved Universitetet i Oslo.

(Det er mulig at du allerede har vurdert å klikke deg bort fra denne artikkelen. Du har vært her i cirka 15 sekunder.)

Blikstad-Balas forklarer at hjernen er blitt vant med å lese tekster på skjermer. På mobilen vil det være mange distraksjoner som kan avbryte deg i lesningen, som for eksempel bilder.

Professor Marte Blikstad-Balas ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Vi leser kortere tekster

Hjernen forventer nå de samme avbruddene når man leser en bok.

– Vi tolker bokstavene som før, men situasjonen vi leser i er annerledes. Vi leser kortere tekster og blir utålmodige.

Blikstad-Balas sier at skjermene også påvirker hukommelsen vår.

– Det kalles for «google-effekten». Vi vet at det er enkelt å søke opp informasjon på nettet, derfor trenger vi ikke å huske alt vi leser.

(Den samme effekten gjør at du kanskje vil klikke deg bort fra denne artikkelen. Den ligger jo her, du kan bare søke den opp igjen om du vil lese mer.)

– Les mer

Blikstad-Balas mener at skolene burde legge opp til at elevene får lese lengre tekster, uten avbrudd.

Hun har arbeidet med LISA-studien, ledet av Kirsti Klette, som undersøker sammenhengen mellom undervisning og elevprestasjoner i matematikk og lesing på ungdomstrinnet.

Nye, upubliserte funn fra LISA-studien viser at skoler bruker for lite tid på å omstille fra analog til digital lesing.

– Lærerne må være klar over at det kan være vanskeligere for elevene å lese lengre tekster nå, sammenliknet med for tjue år siden.

(Hun sier også at hun håper vi kan bli flinkere til å legge skjermene bort. Men ikke gjør det helt ennå, denne artikkelen er ikke ferdig.)

Forskningen har fulgt elever i 100 forskjellige klasser på 8. trinn. Blikstad-Balas sier likevel at konsentrasjonssvikten kan gjelde alle.

– Jeg tror det er et generelt trekk siden de fleste leser digitale tekster.

Tall fra Den Norske Forleggerforening viser at vi kjøper færre analoge, fysiske bøker. Samtidig er det flere som kjøper e-bøker og lydbøker.

(Håper ikke du ble fristet til å klikke deg unna selv om vi skrev om statistikk.)

Husker lettere fra en fysisk bok

Professor Anne Mangen ved Universitetet i Stavanger. Foto: UiS

Anne Mangen ved Universitetet i Stavanger har også forsket på dette. Hennes forskning peker mot at man lettere kan huske hendelser fra en fysisk bok.

– Det blir lettere å forstå teksten fordi man har boken fysisk i hånden, man kan plassere hendelser på de forskjellige sidene. Det kan man ikke om man leser fra en skjerm.

(Du har lest hele denne artikkelen gjennom en skjerm. Husker du hva artikkelen handler om?)