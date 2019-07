Feriekolonien er for folk mellom 70 og 95 år, og arrangeres flere steder i landet. Målet er å bekjempe ensomhet blant eldre.

– Vi vet at mange sitter alene om sommeren, og skulle gjerne gitt dette tilbudet til mange flere. Men vi sliter allerede med økonomien, forklarer enhetsleder for humanitære programmer i Røde Kors, Karin Afeef.

FORNØYD: 90 år gamle Anne Marie Amblie ser frem til ei uke sammen med andre eldre. I tillegg til felles måltider og aktiviteter på folkehøyskolen, skal de eldre på ulike aktiviteter i nærområdet i løpet av uka. Foto: Arne Sørenes / NRK

Anne Marie Amblie er en av dem som har fått plass på årets seniorferie. 30 eldre møtes til feriekoloni på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole i Ringsaker.

– Jeg gleder meg, og tror vi skal få det kjempefint, sa Amblie da NRK var på besøk mandag.

For eldre som bor hjemme

Seniorferie er hovedsakelig for hjemmeboende eldre som er mobile og i stand til å ta vare på seg selv, men som kanskje ikke har helse eller økonomi til å selv komme seg på tur.

– Vi skal ha ei uke med god mat, hyggelig samvær, aktiviteter både ute og inne. De skal få et nettverk, sier May Ljungqvist, som er leder for Røde Kors i Ringsaker.

Hun sier at de erfaringsmessig vet at det sitter mange eldre ensomme hjemme, og at mange ikke kommer seg på ferie av både helsemessige og økonomiske årsaker.

– Bare det å ha noen å spise frokosten sammen med, regner jeg med er populært, sier hun.

VELKOMMEN: May Ljungqvist ønsker de eldre velkommen til ei uke med Røde Kors sin seniorferie på folkehøyskole. I tillegg til felles måltider og aktiviteter på folkehøyskolen, skal de eldre på kjøretur med den lokale amcarklubben. De skal også besøke Prøysenhuset. Foto: Arne Sørenes / NRK

Mangler midler

Seniorferie er en del av Besøkstjenesten til Røde Kors, og har hatt ferietilbud til eldre i rundt fem år.

Det har vært en så stor suksess at det blir seniorferier flere steder også i år, selv om økonomien setter en stopper for utbredelsen.

Røde Kors har foreløpig ikke tall på årets deltakelse, men ser allerede at det blir det betydelig færre som får bli med, grunnet pengemangel.

SKULLE GJERNE HATT FLERE MED: Karin Afeef sier de er takknemlige for alle som stiller opp som frivillige for at eldre skal få en ferietur. Foto: Privat

8000 frivillige

I fjor var det 210 deltagere på seniorferie, fordelt på seks steder på Østlandet. Da kom det ekstra finansiering til fra Extrastiftelsen. Extrastiftelsen gir støtte til nye, innovative prosjekter, og dermed hadde ikke seniorferie de kriteriene som skulle til for å få støtte også i år.

Karin Afeef sier det at det søkes både lokalt og nasjonalt etter midler, og at «hovedpotten» til Besøkstjenesten og seniorferiene kommer fra Helsedirektoratet. Støtten er på litt over tre millioner kroner, og disse pengene skal dekke alle aktivitetene innenfor Besøkstjenesten. Ifølge Afeef har de lenge forsøkt å få mer penger, uten hell.

BESØKSVENN: Silje Nordnes, programleder i NRK P3, er selv besøksvenn. Hun sier hun fikk en øyeåpner for fire år siden da hun hørte en historie som rørte henne. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter/NRK P3 / NRK

– Midlene fra Helsedirektorat til besøkstjenesten er langt fra nok til å dekke behovet. Det er også en del kommuner som bidrar med penger, men det er stor forskjell på hvor mye de bidrar med, forklarer Afeef.

Rundt 8000 frivillige jobber som besøksvenn for Røde Kors. Noen av dem stiller opp over ekstra lang tid slik at eldre kommer seg på ferie.

– Vi er takknemlige for at noen bruker ferien eller tar fri fra jobb for å være med på dette, sier Afeef.

NRK har vært i kontakt med Helsedirektoratet, som ikke hadde mulighet til å gi noen kommentar til finansieringen av Besøkstjenesten tirsdag ettermiddag.

FELLES FERIE: 25 frivillige fra Røde Kors skal tilbringe uka sammen med seniorene på folkehøyskolen.

Påvirker hjernen positivt

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene. Og over halvparten av dem som er 80 år og eldre, er aleneboende. Mange er ensomme.

– Ensomhet og lite sosial aktivitet øker risikoen for depresjon og demens. Det er en stor samfunnsutfordring. Det sier Geir Selbæk som er forskningsleder ved nasjonal kompetansetjeneste, Aldring og helse.

Han forteller at det å treffe andre mennesker påvirker hjernen positivt. Sosiale relasjoner kan gi en emosjonelt god opplevelse, noe som kanskje kan minske risikoen for depresjon.

– En ferieuke sammen med andre eldre, kan ha en todelt effekt: Gode opplevelser der og da, og inspirere til å være mer sosiale senere, sier Selbæk.