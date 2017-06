Farida (11) vant fram i lagmannsretten

Vi oppdaterer saken

Lagmannsretten har kommet frem til at Utlendingsnemdas (UNE) vedtak om å tilbakekalle oppholdstilltalsen til Farida og moren var ugyldig. De mener også at UNE ikke hadde bevis for at det var skjedd en vesentlig og stabil endring i sikkerhetssituasjonen på hjemstedet.

UNE sier til NRK at de nettopp har mottatt dommen.

– Vi har akkurat fått dommen og trenger nå tid på å lese den nøye. Det er for tidlig å ta stilling til ankespørsmålet, skriver fungerende seksjonssjef i UNE, Katinka Kaupang.

Glede i Kabul

FORMIDLET GLEDEN: Advokat Vera Vikki fortalte familien om dommen via Skype. Foto: Jorun Vang / NRK

Familiens advokat, Vera Vikki, forteller om en familie som ble svært glade, da hun fortalte dem om dommen. Likevel turde de ikke helt å slippe løs gleden.

– De spurte flere ganger om det virkelig var sant, sier Vera Vikki.

På Skype-chat med NRK forteller Farida om stor glede da beskjeden kom.

Vi fikk fra lagmannsretten positivt svar.Vi er kjempe glade i dag.Jeg er veldig veldig glad.Hilsen fra Farida. Skypemelding fra Farida 27. juni kl 14.12.

Nå håper Vikki at Utlendingsnemnda bestemmer seg fort om de vil anke dommen inn til Høyesterett. Hun mener familien har ventet lenge nok i Kabul.

Dersom UNE velger å anke, vil Vikki kreve at familien får vente i Norge mens en eventuell anke blir behandlet.

På grunn av sommerferien vil det kunne gå et par måneder før familien endelig får vite hva som skjer.

Prøver regelverket

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett var en prøvestein for utlendingsmyndighetene. UNE vil se hva som skal til for å kunne trekke tilbake en oppholdstillatelse.

Farida (11) og mora fikk innvilget opphold og bosetting i Norge. Utlendingsnemnda vurderte da at en enslig mor fra Afghanistan trengte beskyttelse.

Foreldrene har forklart at de mistet kontakt under flukten, men at faren sporet dem opp og kom etter til Norge.

Da familien igjen ble samlet, mente Utlendingsnemnda at behovet for beskyttelse var borte og trakk oppholdstillatelsen tilbake. Tingretten mente det var gjort saksbehandlingsfeil, og at UNEs vedtak derfor var ugyldig. Men UNE anket dommen. .

Savner Dokka

Farida var fem år da hun kom til Norge. På flytende norsk fortalte hun om de 3,5 årene hun bodde på Dokka, om gode minner av venner, skole og aktiviteter. Vennene har hun fortalt at hun fortsatt har kontakt med på Skype og chat.

– Jeg elsket å bo på Dokka, med vennene mine, og var trygg, sier hun. Farida

Hun fortalte i retten nylig at i Kabul går hun ikke på skole, og hun har heller ikke venner, eller snakker det lokale språket.

Hun er bare utenfor leiligheten når hun skal til legen eller har et annet nødvendig ærend. Ellers er den ukentlige kontakten med læreren fra Dokka høydepunktet i hverdagen, sa hun til retten.