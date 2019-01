Fant liste på hytta: «Dette skjer hvis du ikke spiser»

Et sentralt punkt i rettssaken mot den 47 år gamle kvinnen er om hun var klar over at datteren var så syk at hun kunne dø hvis hun ikke fikk behandling.

Den tiltalte kvinnen sammen med sin forsvarer, Aasmund Olav Sandland. Moren har forklart seg i to dager i lagmannsretten. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Moren har i lagmannsretten holdt fast på at almentilstanden til jenta var bra og at hun var i god form bare timer før hun døde. Men bilder og andre bevis som legges fram i retten forteller noe annet. Den 13 år gamle jenta veide bare 21,7 kilo da hun døde og hadde halvert vekten sin på fire måneder.

– Det er et formidabelt vekttap. Hun hadde mistet nærmest all muskelmasse, sier rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen.

Håndskrevet liste

Moren har forklart at hun gjorde alt for å få datteren til å spise. I hytta fant politiet en håndskrevet liste med overskriften; «Dette er hva som skjer dersom du ikke spiser minst 2500 (kalorier) per dag (til du har tatt igjen).»

Blant annet skrev moren at datteren ville slutte å vokse, bli benskjør og bli sperret inne på psykiatrisk sykehus. Det var også listet opp fine ting som ville skje hvis hun spiste.

Også en rekke tekstmeldinger moren og datteren sendte til hverandre tyder på at moren visste at jenta var i fare. Moren skrev blant annet at hun var svak og måtte spise for å overleve.

Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe mener moren visste hvor syk datteren var. Foto: Alexander Nordby / NRK

Aktor mener moren var fullt klar over hvor syk datteren var, men likevel ikke gjorde noe for å skaffe henne legehjelp.

– Etter min mening framgår det veldig tydelig i SMS-utvekslingen hvordan helsetilstanden til Angelica var og utviklet seg, men som moren sier hun ikke har sett noen tegn til, sier aktor Arne Ingvald Dymbe.

– Hvorfor skaffet ikke moren helsehjelp til datteren?

– Hvorfor dør anorektikere? Man kan i ettertid si at man burde valgt andre alternativer, men dette bærer preg av etterpåklokskap, sier forsvarer Aasmund Olav Sandland.

Sjokkert over hvor tynn hun var

Det var i midten av oktober i 2015 at moren tok med seg datteren og flyttet til hytta på Beitostølen og samtidig kuttet all kontakt med helsevesenet. Moren har forklart at hun mente hytta var redningen og at de flyttet dit for at datteren skulle komme bort fra dem som mobbet henne og få ro til å bli frisk. Men i stedet ble jenta bare tynnere og tynnere.

Helsepersonell som kom til hytta den kvelden 13-åringen døde, har forklart i retten at de ble sjokkert over hvor tynn hun var.

Legen som kom med luftambulansen sa at han aldri hadde sett noen som var så tynn før.

Fredag ettermiddag gjorde rettsmedisinsk sakkyndig, Arne Stray-Pedersen, rede for obduksjonsrapporten. Han sier at Angelica døde av avmagring, og at hun også var nedkjølt.

