Da statsminister Erna Solberg kom ut på Slottsplassen i formiddag, var det med en urban gruppe statsråder:

9 av statsrådene kommer fra Oslo og Bærum

3 kommer fra Bergen

2 kommer fra Stavanger

Bare fem av statsrådene i den nye flertallsregjeringen kommer fra kommuner uten et tettsted med bystatus. 17 kommer fra byer og bykommuner.

REGJERINGS-SELFIE: Erna Solberg med selvportrett foran sitt nye ministerkorps. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det har kommet reaksjoner fra flere hold på den geografiske sammensetningen av regjeringen.

En som reiser nordover fra Oslo må helt til Vesterålen for å komme til hjemstedskommunen til en statsråd. Ingen av Erna Solbergs utvalgte er fra Innlandet eller Trøndelag.

Heller ikke Vestfold, Østfold, Buskerud, Troms eller Sogn- og Fjordane er representert.

Slagsvold Vedum: – Det er ille

Senterpartiet reagerer kraftig på at de store byene er kraftig overrepresentert, og at flere landsdeler er helt utelatt.

REAGERER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det er i det store og hele en byregjering. Det er ikke rart vi har fått en regjering som sentraliserer mye, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han trekker fram sitt eget hjemmeområde, de typiske distriktsfylkene Hedmark og Oppland. Fylkene har nær 400.000 innbyggere, men har ikke hatt noen statsråder siden Erna Solberg fikk makten i 2013.

– Det er ille. Det gjør at mange av sakene som er viktige for vårt område blir mindre synlige rundt regjeringas bord. Det er viktig at det er representanter fra hele landet med ulike ståsteder for å få gode beslutninger.

Vedum kommer selv fra Stange i Hedmark og satt i Stoltenberg-regjeringen fra 2012 til 2013.

Solberg: – Andre hensyn er viktigere

Erna Solberg forsvarte sammensetningen av regjeringen på en pressekonferanse i ettermiddag, og sa at andre hensyn har vært viktigere enn geografisk balanse.

URBAN GJENG: Oslo, Bergen og Stavanger er godt representert i Erna Solbergs nye regjering. Verre er det med distriktskommunene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Reaksjonene fra Trøndelag, som har vært vant til å være godt representert ved Kongens bord, har vært sterke, og hun måtte svare på spørsmål om dette.

– Denne gangen var det ikke på plass. Vi kunne ikke legge kabalen helt på nytt igjen. Det går litt på omgang hvilke landsdeler som er misfornøyde, sier Solberg.

Innlandet Høyre mener det er et problem hvis regjeringen over tid ikke speiler hele landet.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt en minister, men det viktigste er at det er flinke folk, det er jo en kabal som skal gå opp. Vi i Innlandet må være flinke til å spille inn våre flinke folk, sier Lise Lise Berger Svenkerud, leder i Innlandet Høyre.

Som utgangspunkt for statistikken har NRK brukt statsrådenes bostedskommune som oppgitt på stortingsvalgslistene.

