Statsminister Erna Solberg (H) har utnevnt 35 statsråder siden hun fikk makten i 2013.

Ikke én eneste av dem har, eller har hatt, innvandrerbakgrunn.

– Jeg synes det er litt leit, sier Solberg til NRK før hun utdyper:

– Det å bli statsråd i en regjering innebærer at du både skal ha god politisk forankring, ha hatt store politiske verv og du skal kunne stå i Stortinget. Vi har mange flinke talenter i Høyres stortingsgruppe, men vi er ikke der ennå at det har vært plass til dem.

Solberg erkjenner at regjeringspartiene burde vært flinkere til å rekruttere gode kandidater.

Statsminister Erna Solberg slår fast at det ikke er godt nok når ingen av statsrådene har innvandrerbakgrunn. Se hennes forklaring i programmet Dagsnytt 18. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg slår fast at det ikke er godt nok når ingen av statsrådene har innvandrerbakgrunn. Se hennes forklaring i programmet Dagsnytt 18.

Hvit, hvitere

Til tross for Solbergs erkjennelse, har både Høyre og de andre regjeringspartiene unnlatt å bruke muligheten til å rekruttere statssekretærer med innvandringsbakgrunn for å bygge dem opp og gi dem verdifull erfaring.

Blant statssekretærene finnes det knapt noen med innvandringsbakgrunn. Så langt NRK kjenner til, finnes det knapt en eneste statssekretær med bakgrunn fra land utenfor Europa.

Den eneste som, etter det NRK kjenner til, er født utenfor Norge, er statssekretær Rebekka Borsch fra Venstre. Hun er født i Tyskland.

Dette til tross for tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mer enn 17 prosent av befolkningen i Norge er innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn.

Ap: – Synd for landet

Innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, mener det er synd at Erna Solberg (H) ikke har funnet statsråder med en annen bakgrunn.

– Det er synd for landet at vi har en regjering som ikke speiler landet og der det ikke er rom for folk med innvandringsbakgrunn, sier Gharahkhani.

Han mener at dét burde være en selvfølge i Norge i 2019.

Gharahkhani stiller seg også undrende til at Solberg sier hun ønsker bedre rekruttering, samtidig som hun ikke har funnet plass til noen med bakgrunn utenfor Europa blant rundt 70 statssekretærer.

Disse stillingene brukes blant annet for å bygge opp folk internt i partiet gjennom at statssekretærene får erfaring fra statsapparatet.

– Hvis Høyre mener de ikke har noen i egne rekker, så sier det kanskje noe om hvordan de har rekruttert og jobbet i eget tillitsmannsapparat, sier Gharahkhani.