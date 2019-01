Sp: – Erna har valgt å gi blaffen i geografisk balanse

Det har vært et mål for tidligere regjeringer at statsrådene skal speile landet når det gjelder representasjon. Nå har statsminister Erna Solberg (H) pekt ut en regjering der det knapt er plass til noe annet enn øst- og vestlendinger.

Den nye regjeringen har, etter det NRK kjenner til, 10 statsråder fra Østlandet og 8 statsråder fra Vestlandet.

Nord-Norge og Sørlandet får to statsråder hver, mens Solberg ikke har funnet plass til en eneste statsråd fra Midt-Norge og Trøndelag. Hun har heller ikke funnet plass til noen fra Innlandet, altså Hedmark og Oppland.

Den eneste trønderen som satt i regjeringen, Linda Hofstad Helleland, ble byttet ut da KrF kom inn med tre statsråder.

Det får trønderne til å rase.

Beskylder Erna for å gi blaffen i geografisk balanse

Ingrid Skjøtskift (H) synes det lukter av den geografiske balansen i Erna Solbergs (H) nye regjering. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det viser en arroganse mot landsdelen som jeg ikke hadde forventet av Erna Solberg sin regjering. Regjeringen skal representere hele landet, sier Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, til NRK.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, går enda lenger. Hun sitter på trønderbenken på Stortinget.

– Det er ikke til å tro. Thorbjørn Jagland hadde ingen trøndere i sin regjering, men satt bare i en kort periode. Ellers har det vært trøndere i regjeringen siden 1951. (...) Realiteten er at halve landet ikke er representert i regjering. Det er vanlig at enhver statsminister sørger for en geografisk balanse. Det har Erna Solberg gitt blaffen i, sier Arnstad til VG.

I en epost fra Trøndelag Høyre til NRK heter det blant annet:

«Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert. Trøndelag Høyre forventer at det i Erna Solbergs utvidede regjering også er medlemmer fra Trøndelag.

Trøndelag er en del av landet hvor det foregår stor verdiskaping og forskning. Representasjon fra Trøndelag vil gi en regjering som speiler hele landet og også ivaretar regjeringens distriktsprofil».

Étt av tre fylker ikke representert

Mer enn en tredel av Norges fylker kommer til å være uten representasjon i den nye regjeringen. Dette er:

Troms.

Trøndelag.

Sogn- og Fjordane.

Vestfold.

Østfold.

Hedmark.

Oppland.

Buskerud.

NRK gjør oppmerksom på at Trine Skei Grande (V) er født i Trøndelag, men at hun i flere tiår har bodd i Oslo og vært representant for Oslo Venstre.