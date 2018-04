Drapssiktet ektemann vil løslates

Den drapssiktede ektemannen til Janne Jemtland fremstilles for forlenget fengsling mandag. Ifølge mannens forsvarer vil da politiet be om at han blir varetektsfengslet i 12 nye uker.

Advokat Ida Andenæs forsvarer den drapssiktede mannen. Hun sier han vil begjære seg løslatt. Foto: Linda Vespestad / NRK

Fram til nå har den siktede samtykket til å sitte fengslet, bortsett fra forrige gang da han bare samtykket til fire uker, men ble fengslet i åtte. Denne gangen vil han imidlertid begjære seg løslatt.

– Han samtykker ikke til videre fengsling, bekrefter advokat Ida Andenæs til NRK.

Hvorfor han stiller seg annerledes til fengsling nå, ønsker ikke Andenæs å kommentere. Hun sier at det er en stund siden sist han ble avhørt, men at etterforskningen pågår.

Politiet har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentarer i dag.

Møter ikke i retten

Selv om den drapssiktede mannen vil begjære seg løslatt, kommer han ikke til å møte opp i Hedmarken tingrett mandag. Fengslingsspørsmålet vil bli behandlet som en kontorforretning, det vil si at ingen av partene møter, men at dommeren behandler saken alene.

– Han har samtykket til at saken behandles som kontorforretning, selv om han motsetter seg videre fengsling og ikke møter i retten, sier Andenæs.

Den drapssiktede ektemannen nå sittet fengslet i til sammen 12 uker.

Sporløst forsvunnet i to uker

Tobarnsmoren Janne Jemtland forsvant rett før nyttår og ble funnet død i Glomma den 13. januar.

Janne Jemtland ble meldt savnet rett før nyttår. Politiet visste ikke hva som hadde skjedd og holdt alle muligheter åpne. Men da hennes blod ble funnet i snøen i nærheten av Brumunddal sentrum, gikk saken fra å være en savnet-sak til å bli en kriminaletterforskning.

Den 12. januar ble ektemannen hennes pågrepet og siktet for å ha drept henne. Han har sittet i varetekt siden da.

Dagen etter pågripelsen ble Janne Jemtland funnet død i Glomma ved Eid bru i Våler. Det var ektemannen som fortalte politiet hvor de kunne finne henne. Det ble senere bekreftet at hun ble skutt og døde av skuddskader.

Nekter straffskyld

Ektemannen har hele tiden nektet straffskyld for forsettlig drap.

– Det er ingen endring, han nekter fortsatt straffskyld, sier hans forsvarer Ida Andenæs.

Les alt om saken her: