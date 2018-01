Ektemannen siktet for drap på Janne Jemtland

SAVNET: Janne Jemtland (36). Foto: Politiet

– Vi mener det er skjellig grunn til mistanke for at ektemannen har begått drap, sier politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt.

Bakgrunnen for pågripelsen er spor funnet på Janne Jemtlands og siktedes eiendom. Janne Jemtland er fortsatt ikke funnet.

Etter det NRK kjenner til, erkjenner han ikke skyld for forsettlig drap.

Politiet ønsker ikke si noe om dette.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hvordan han stiller seg til siktelsen. Siktelsen går på at han har drept sin kone, og jeg vil ikke gå inn på hvordan siktede forholder seg til dette, sier Dalsveen.

Avhørt i natt

Ektemannen satt sent fredag kveld og natt til lørdag i avhør sammen med forsvarer Ida Andenæs. Avhøret ble avsluttet klokken 01:40 natt til lørdag, ifølge VG.

Ifølge avisa ønsker forsvarer Ida Andenæs ønsker ikke å meddele hva siktede har forklart i avhøret.

Han satt også torsdag kveld i lange avhør, men var da ikke siktet.

Mannen ønsker å samarbeide og sier seg villig til nye avhør i helgen.

FANT SPOR HER: Politiet undersøkte fredag eiendommen til Janne Jemtland og mannen. Det var spor fra eiendommen som førte til pågripelsen. Dette bildet ble tatt tidligere i januar. Foto: Arne Sørenes / NRK

Tror hun er drept

Dalsveen sier pågripelsen av ektemannen gikk rolig for seg. Han ble pågrepet i Brumunddal fredag.

Han er siktet etter straffelovens paragraf 275 – drap. Det planlegges fengslingsmøte i saken på mandag.

Politiet vil ikke si om de har noen formening om hvordan Janne Jemtland skal ha blitt drept.

– Det ligger i siktelsen at vi ikke har noen tro på å finne henne i live, sier Dalsveen.

Janne Jemtland har vært savnet i 14 dager.

Hun ble borte like etter at hun og mannen hennes kom hjem fra en fest i Brumunddal i Ringsaker kommune 5. juledag.

Undersøkelser fredag førte til mistanke

Politiet hentet fredag to biler hjemme hos den savnede Janne Jemtland (36). De to bilene ble kjørt fra eiendommen hennes til garasjen i politihuset i Hamar. I tillegg ble det gjort søk i Mjøsa.

– Undersøkelsene vi har gjort med teknikere gjennom dagen i dag har medført at vi mener det er skjellig grunn til mistanke mot ektemannen til Janne Jemtland, sier Dalsveen.

– Ble det funnet blod i bilene?

– Jeg går ikke inn på hva det er funnet av spor, og hvor de er funnet, sier Dalsveen.

HELIKOPTERSØK: Politiet har søkt etter den savnede 36 år gamle tobarnsmoren Janne Jemtland i to uker. Foto: Geir Olsen, Geir Olsen / NTB scanpix

Område sperret av

Til tross for et massivt søk med store ressurser, både med hunder, helikopter og snøscooter, er hun ikke funnet.

Politiet skriver i en pressemelding at de søker i et bestemt område.

«Vi ønsker ikke at publikum og presse beveger seg i søkeområdet nord for Ellevsætervegen og Veldresagvegen da dette kan være direkte ødeleggende for sporsikring og etterforskingen. Som følge av dette er aktuelt område i søkeperioden sperret,» skriver politiet.

– Det er en prioritert oppgave fremover å finne Janne Jemtland, sier Dalsveen.

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen sier utviklingen er uhyre dramatisk for barna

– En sånn sak er selvfølgelig kjempevanskelig for familien. Noe av det mest sårbare et barn kan oppleve er å miste en forelder. Når den andre forelderen kan være den som forårsaket dødsfallet, og her er det jo en siktelse på det, er det utrolig dramatisk for et barn, sier Hansen.

TOK MED BILER: To biler ble fredag hentet ut fra eiendommen til Janne Jemtland. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Blodspor

Politiet gikk tidlig ut og sa at de trodde noe kriminelt hadde tilstøtt 36-åringen.

De to eneste konkrete sporene politiet hadde inntil fredag, var to blodspor som ble funnet ute i nærheten av sentrum av Brumunddal. Det er bekreftet at blodet tilhørte den savnede kvinnen.