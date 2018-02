Varetektsfengsles i åtte nye uker

Innlandet politidistrikt fikk medhold i å holde Jemtlands ektemann varetektsfengslet i åtte nye uker. Den videre fengslingen er delvis begrunnet med bevisforspillelsesfare. 47-åringen holdes i varetekt med medie-, brev- og besøksforbud.

Mannen godtok videre fengsling før helga, og behøvde derfor ikke møte i retten da begjæringen ble behandlet i dag. Men han samtykker bare til fire uker, og ikke åtte som politiet ba om.

– Vi mener det er grunnlag for åtte uker, både på grunn av bevisforspillelsesfaren, fordi han er mistenkt for en forbrytelse med strafferamme over 10 år og av hensyn til allmennhetens rettsfølelse, sier politiadvokat André van der Eynden.

Kartlegger alt som skjedde

Han kan i dag ikke si noe mer om hva politiet mener skjedde den natten Janne Jemtland forsvant.

Janne Jemtland ble drept ute på eiendommen i Veldre den 29. desember. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Vi kan ikke gå mer i detalj på det. Janne Jemtland ble påført en dødelig skuddskade den 29. desember. Åstedet var utendørs på eiendommen der Janne Jemtland og siktede bodde. Og vi mener blodet som ble funnet andre steder er plassert der.

André van der Eynden sier politiet fortsatt jobber med å få klarlagt det totale hendelsesforløpet.

Har ikke funnet drapsvåpenet

De har ikke funnet drapsvåpenet og ikke mobiltelefonen til Janne. De kan heller ikke si hvilket kjøretøy Janne ble fraktet ifra Brumunddal til Våler etter at hun ble drept.

– Jeg vil ikke gå inn på hvorvidt det er klarlagt eller ikke, men det er selvfølgelig veldig sentralt for oss, sier politiadvokaten.

De har lett etter drapsvåpenet både på eiendommen i Veldre og flere andre steder uten å finne det.

Alle familiens biler ble tatt inn til politihuset og undersøkt nøye. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Men vi har gjort annen etterforskning som har ledet oss videre i dette arbeidet, så vi har andre spor å gå etter som kan gi oss mer informasjon om dette våpenet, sier van der Eynden.

Sier det var et uhell

Det er altfor tidlig å si når en eventuell tiltale i saken kan bli klar. André van der Eynden sier det gjenstår mye etterforskning. De får fortsatt bistand fra Kripos.

Ektemannen som er siktet for drapet skal etter planen avhøres også denne uka.

– Det er et omfattende og detaljert arbeid. Mye av vårt etterforskningsarbeid går ut på å etterprøve de opplysningene han gir oss.

Den siktede ektemannen nekter fortsatt straffskyld for forsettlig drap.

– Der er status den samme. Han knytter seg til situasjonen hvor Janne Jemtland døde, og han forklarer at dette var et uhell, sier politiadvokat van der Eynden.