Politiet mener Janne Jemtland ble skutt

Politiet har fram til nå ikke villet si noe om hvordan 36-åringen fra Brumunddal ble drept, men har opplyst at de vil gi nærmere informasjon om teorier de jobber etter på en pressekonferanse fredag morgen.

Etter det NRK får opplyst, har ektemannen forklart i avhør at skuddet gikk av ved et uhell. Han fastholder derfor at han nekter straffskyld for forsettlig drap. Han har tidligere forklart at han har hatt en rolle i saken.

– Vi vil ikke kommentere dette. Vi sier ingenting før presseorienteringen i morgen, sier Heidi Sørskog, kommunikasjonssjef hos Innlandet politidistrikt til NRK.

Det var Hamar Arbeiderblad som meldte nyheten først.

Politiet gjenopptok avhørene med ektemannen denne uken. Politiet har tidligere sagt at de har en klar drapsteori og oversikt over hendelsesforløpet i saken.

Allerede dagen etter at han ble pågrepet og siktet for drap, skal ektemannen ha forklart politiet hvor de kunne finne liket av 36-åringen.

36-åringen fra Ringsaker ble funnet død i Glomma på ettermiddagen lørdag den 13. januar etter å ha vært savnet i 14 dager. Politiet har tidligere sagt at tobarnsmoren ble drept hjemme på eiendommen i Brumunddal.

Ektemannen ble mandag 15. januar varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt isolasjon de to første ukene. Denne uken besluttet politiet å ikke kreve at 46-åringen blir sittende i isolasjon de siste to ukene av fengslingsperioden.

Presseorienteringen sendes direkte på NRK.no i morgen klokken 09.00.