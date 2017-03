Dømt til tvungen psykisk helsevern

Mannen i 30-årene stod tiltalt for å ha slått ned to politikvinner mens han var psykotisk. Overvåkingsvideoen NRK har fått tilgang til viser hva som skjedde da politiet skulle hente mannen og framstille ham for legevakt på Kremmertorget i Elverum i september i fjor.

Retten mener det er reell fare for at mannen vil begå nye voldshandlinger dersom han ikke tvangsinnlegges. Mannen dømmes også til å betale erstatning til de to politikvinnene.

Ønsket fengselsstraff

Påtalemyndigheten la ned påstand om at mannen må overføres til tvungent psykisk helsevern og mener han var psykotisk under voldsepisoden.

Mannens forsvarer Helge Næss Rustad sa under rettssaken at mannen erkjenner seg skyldig, men mente han skulle dømmes til fengselsstraff – ikke tvungent psykiske helsevern. Årsaken er at mannen mener at psykosen skyldes at han var ruset.

Næss Rustad sier i ettermiddag at han ikke vil kommentere dommen ennå, og at det ikke er tatt stilling til om hans klient vil anke.