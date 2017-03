Overvåkingsvideoen fra Kremmertorget i Elverum i Hedmark viser hva som skjedde i september 2016 da politiet skulle hente en mann i 30-årene og framstille ham for legevakt. Uten forvarsel angriper han en av de kvinnelige politibetjentene og slår henne i hodet med knyttet neve.

– Situasjonen snur på et øyeblikk

I fjor hadde politiet totalt 1257 planlagte transporter av psykisk syke til institusjon. Dette er en økning på 166 i løpet av ett år.

Men det totale antall situasjoner der politiet må håndtere alle slags hendelser i psykiatrien er det mangedobbelte. En kartlegging for noen år siden viste at politiet hadde 20.000 ulike psykiatrioppdrag årlig.

I dette tilfellet i Elverum var det tre politibetjenter som kunne håndtere situasjonen, men ofte er de bare to på slike oppdrag.

Daglige overraskelser

– Vi blir daglig utsatt for overraskelser, og bør være tre eller fire betjenter når vi må ta hånd om psykisk syke personer, mener nestleder i Politiets Fellesforbund i Innlandet, Finn Arne Hvalby.

– Det har vært en bekymringsfull utvikling gjennom flere år, med stadig flere slike oppdrag. Vi kan oppleve at situasjonen snur på et øyeblikk, og at utagerende personer kan gjøre hva som helst, sier Hvalby.

Psykotisk eller ikke?

Voldsepisoden i Elverum har vært behandlet i Sør-Østerdal tingrett, men det er ikke falt dom i saken ennå.

ØNSKER BEDRE BEMANNING UNDER PSYKIATRIOPPDRAG: Politistasjonssjef i Elverum, Ove Osgjelten. Foto: Per Magnussen / NRK

Påtalemyndigheten mener at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, men hans forsvarer bestrider dette.

Hvis retten kommer til at han ikke var tilregnelig blir han trolig dømt til tvunget psykisk helsevern og ikke fengselsstraff.

– Skremmende opplevelse

– Mine kolleger som ble utsatt for dette, opplevde det som skremmende, og det setter nok preg på dem, sier politistasjonssjef i Elverum, Ove Osgjelten.