Dømt for hatefulle ytringer etter Kristiansand-drapene

Mannen i 50-årene skapte oppsikt etter han la ut et innlegg på Facebook etter dobbeltdrapet i Kristiansand i desember.

Mannen, som da var en av kandidaten til det høyreorienterte partiet Demokratene i Åsnes, kommenterte det tragiske dobbeltdrapet på følgende måte:

«Gjør vel ikke noe at Hassan ble tatt av dage. Han var sikkert en fremtidig terrorist. Men urettferdig kvinnen, Tone Ilebekk, ble en (sic!) tilfeldig offer!».

Siktet for hatefulle ytringer

Politiet valgte å sikte mannen for hatefulle ytringer. I januar ble det kjent at han erkjente straffskyld og i forrige uke gikk saken som en tilståelsesdom.

Her sa siktede at det ikke var nazistisk, rasistisk eller en hatytring han hadde skrevet, men innrømte at han burde ha formulert seg på annen måte.

– Grunnen til at jeg skrev det, var at jeg trodde han kunne være en framtidig radikal islamist som var i ferd med å etablere seg i IS. Men det var verken hudfarge eller rasisme som var grunnen, sa eks-politikeren.

– Virker ikke angrende

Sør-Østerdal tingrett skriver i dommen at siktedes ytring hadde et stort skadepotiensiale ved at det ble skrevet på en åpen Facebook-side hvor mange kan lese ytringen og spre den raskt videre.

Retten mener ytringen er av svært alvorlig karakter. Den er fremsatt overfor en mindreårig etter at vedkommende hadde blitt skutt og kunne dermed ikke forsvare seg.

Retten bemerker også i dommen at sjøl om siktede skjønner at han gikk over streken, virker det ikke som han angrer på kommentaren.

Aktor Henning Klauseie la ned påstand om 14 dagers ubetinget fengsel, men retten har under tvil valgt å dømme han til betinget fengsel. Ifølge retten vil siktede da ha et sterkt incentiv til å avstå fra fremtidige hatefulle ytringer, samtidig som han vil være kjent med konsekvensene av på ny å fremsette en slik ytring.

Mannen er også dømt til å betale en bot på 10 000 kroner.