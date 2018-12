Elverum-Halden 30–22

Elverum var i sin sjuende cupfinale, Halden i sin første. Og denne sesongen har Elverum kjempet om avansement i Champions League, og var favoritter foran kampen.

Pangåpning

Det var et heltent Halden som startet kampen, og tenninga på tribunen var like stor blant mange Halden-tilhengere. Elverum kunne takke keeperveteran Morten Nergaard for at de tidlig var i ledelsen. Han hadde flere hundreprosentredninger i starten av kampen, og før halve omgangen var gått hadde han reddet to straffer. Halvveis i omgangen ledet Elverum 9–6. Ved pause sto det 14–10.

Fortsatte med storspill

GULL: Elverum kunne feire cupfinale-gull. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Og andre omgang startet som den første. Nergaard reddet en ny kjempesjanse og Alexander Westby kontret inn 15–11. Keeperveteranen bare fortsatte å storspille. Det hjalp ikke at Haldens keeper Dragan Kondic også spilte en stor kamp. Elverum viste utover i omgangen at de er et bedre lag og dro sakte, men sikkert ifra haldenserne. Da Lukas Sandell sprang rett igjennom Halden-forsvaret og scoret sitt femte mål og la på til 21–15 halvveis i omgangen var kampen kjørt.

Elverum bare dro ifra mot slutten og vant til slutt 30–22.

Ekstra tent

Elverums-kapteinen var lettet og glad etter seieren.

– Jeg fikk mer og mer sjøltillit ettersom redningene kom. Og jeg var ekstra tent i og med at det var min siste cupfinale, sa Nergaard.

Han har vært med og tapt flere cupfinaler, og ville gjerne gi supporterne en seier i sin siste kamp.

– Det betyr ekstra mye i dag, sier Nergaard, som ble veldig avgjørende.

–Det er vel lov å si det, smiler han.

Nergaard forklarer seieren med at Elverum også har en så jevn stal og kan rullere mer enn andre lag. Og når bakspillere som Lukas Sandell sto fram var det aldri noen tvil.

Nergaard har valgt å legge opp etter denne sesongen fordi han mangler motivasjon. Jeg er mer ambisiøs når det kommer til en mulig jobbkarriere etter håndballen, så jeg føler det er på tide å gjøre noe annet enn å bare spille håndball, sa Nergaard tilNRK tidligere i vinter.

Keeperhelten legger opp

Halden-veteran Trym Bilov-Olsen mener at Halden skjøt Nergaard god i første omgang.

– Vi kom fram til masse sjanser, men bommet mye, blant annet på straffe. Vi ble paniske i andre omgang, sier han.

Bilov-Olsen mener Halden var fullt på høye til tider, men at Elverum har en bredere stall.