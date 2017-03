Nå blir det ny håndballklubb i Halden

Tirsdag begjærte håndballklubben seg konkurs og elitelaget måtte trekke seg.

Søndag kveld er det samling i Hjortsberghallen hvor den nye klubben skal stiftes, men det er ingen mulighet for å spille videre i eliteserien i år.

For når en ny klubb stiftes skal de normalt begynne i 6. divisjon som er lavets forklarer Gjøsund.

–Vi kommer til å søke om å begynne høyere fra høsten. Vi har full forståelse for at det ikke er aktuelt å spille i 6. divisjon for toppspillere.

Gjøby forteller om stor sorg blant spillere, trenere og oppmenn på elitelaget etter konkursen.

Spiller for Degernes

Mens breddelagene har ikke blitt lilke hardt rammet. For de aldersbestemte klassene har fått spille.

De har meldt overgang og representere nå Rakkestadlaget Degernes resten av sesongen.

–De er kjempeglad for å få muligheten til det.

Gjøsund roser Norges Håndballforbund region øst som tok kontakt og lanserte denne muligheten slik at breddelagene kunne fortsette til tross for konkursen.

Neste sesong håper Gjøsund at alle lagene kan spille for Halden igjen.

–Men vi har bare tida og veien for fristen til å få alt på plass og melde på lagene er 1. mai.