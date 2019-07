Bobilfeber i Norge: Antallet doblet på ti år

– Enkelt, avslappende og skikkelig kos, sier Gunn Helen Fredriksli.

Hun får støtte fra ektemannen Joralf. De to synes dessuten bobillivet gjør at de treffer veldig mange trivelige folk.

Det blir stadig flere norskregistrerte bobiler. Ved årsskiftet var det registrert nesten 50 000 bobiler i Norge, det er dobbelt så mange sammenlignet med ti år tilbake i tid. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

STORTRIVES: Gunn Helen og Joralf Fredriksli på bobilferie. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er oppsiktsvekkende at veksten har vært så høy. Vi har ikke tall for utenlandske bobiler på norske veier, men vi går ut fra at andre land kan ha hatt en lignende vekst. Det er i alle fall sikkert at det er blitt langt flere bobiler på veien i Sommer-Norge, sier seniorrådgiver i SSB, Vidar Lund.

Familien Fredriksli kjøpte bobil for seks år siden. Nå har turen gått fra hjemstedet Orkanger i Trøndelag og ned til Sveastranda Camping i Gjøvik, etter en mellomstopp på Otta.

– Hvordan er en typisk bobilferie for dere?

– Vi tar livet som det kommer, og vet ikke hvor eller når vi drar videre. Det er den store sjarmen ved bobillivet: friheten, sier Gunn Helen.

Måtte bygge ut campingplassen

– Vi har merket en veldig stor pågang, og har måttet lage et nytt område for bobiler slik at flere kan få plass, sier Mette Lunde Sveen, markedssjef for Sveastranda Camping.

FULLT HUS: Mette Lunde Sveen viser frem det nye arealet øremerket for bobiler som forhåndsbestiller plass. Foto: Arne Sørenes / NRK

På grunn av alle bobilene på norske veier, har Sveastranda Campings nye bobilfelt blitt øremerket forhåndsbestillinger. Etter den store oppgangen i bobilkjøp, er det langt fra sikkert at man får plass via drop-in.

– Det er stor forskjell fra tidligere, det har vært en økning hele veien de siste årene, konstaterer Sveen.

Vil ha mer tilrettelegging fra kommunene

Geir Holm i Norges Caravanbransjeforbund jubler for økningen av norske bobiler. Han er generalsekretær i forbundet for dem som selger bobiler og campingvogner i Norge.

Men tross den enorme økningen, har ikke kommunene klart å henge med i svingene, mener han.

TILRETTELEGGING: Geir Holm i NCB savner enda mer tilrettelegging fra kommunene når det kommer til å bygge oppstillingsplasser for bobiler. Foto: Norges Caravanbransjeforbund

– Jeg savner mer tilrettelegging fra kommunene. For vi ser at byene som legger til rette med såkalte stellplasser i randsonene av byen, eller oppstillingsplasser om du vil, får veldig mange besøkende.

– Her er det et uutnyttet marked i Norge, sier Holm.

Også flere campingvogner

Samtidig som det blir flere bobiler øker også antall norskregistrerte campingvogner. Ved årsskiftet var det 119 000 campingvogner registrert i Norge, 31 prosent flere enn for ti år tidligere.

– Nordmenn liker tydeligvis å ha med hytta på hjul, men jeg har nok et inntrykk av at mange campingvogner står stille på en campingplass store deler av året, sier Lund i SSB om statistikken.