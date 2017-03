Aukrustsenteret er reddet nok en gang

– Det er veldig godt å høre den støtten vi har i kommunestyret for å formidle og forvalte Kjell Aukrust og opplevelser fra Aukrust-universet videre, sier Audun Lutnæs som er daglig leder for Aukrustsenteret.

Daglig leder for Aukrustsenteret, Audun Lutnæs, håper å nå målet om 20.000 besøkende i år. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Lutnæs var lettet etter møtet i går. Uten friske penger hadde Aukrustsenteret vært konkurs. Siden oppstarten har senteret slitt med for lave besøkstall, og dårlig økonomi. Kommunen har, som en av eierne, flere ganger gått inn med ekstra penger for å redde driften, og vedtaket i går var enstemmig.

– Som kommune så er vi forpliktet å ivareta arven etter Kari og Kjell Aukrust. Kjell Aukrust betyr veldig mye for identiteten. Uansett hvor jeg er i Norge, så får jeg høre fra kommune-kolleger, at dere er heldige som har Aukrust. Det skaper et positivt omdømme, sier ordfører i Alvdal Johnny Hagen.

Rettssaken har kostet

Det var et enstemmig kommunestyre som torsdag vedtok å låne Aukrustsenteret 1,2 millioner kroner. Pengene reddet senteret fra konkurs. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Årsaken til at opplevelsessenter sliter med dårlig økonomien, er blant annet at nye attraksjoner ikke har gitt så høye besøkstall som forventet. Også bygging av ny bru i sentrum av Alvdal, har ført til redusert fremkommelighet til senteret. Rettsaken mellom Aukruststiftelsen og Caprino filmsenter har vært kostbar.

Ordfører i Alvdal, Johnny Hagen, mener Aukrust senteret må inneholde flere opplevelser for barn. Foto: Geir Olav Slåen

– Nå må senteret få opp besøkstallet for å øke lønnsomheten. Synbarhet er den ene biten. Senteret bør også bli et bedre opplevelsessenter for barn, sier Hagen.

De siste årene har Aukrustsenteret klart å få opp besøkstallene og redusert underskuddet.

– Vi har en god prosess med at vi har gode markedsplaner for å øke besøket i sommersesongen. Vi har en målsetning om å komme over 20.000 besøkende i år, og det skal vi være veldig godt fornøyd med, sier Lutnæs.