Akuttinnlagt 32 ganger – nå er Jenny frisk

Dialektikk: Metode som gjennom samtale – spørsmål og svar, bevis og motbevis, argument og motargument – søker å trenge inn i et problem.

DBT er en prinsippstyrt behandling der pasient og terapeut(er) jobber målrettet for endring mot et liv verdt å leve. Prinsippene en tar i bruk for å få til endring er i hovedsak fra atferdspsykologien, balansert med aksept og bekreftelse slik vi kjenner det fra østlig filosofi og kontemplativ praksis som mindfulness.

Dialektisk atfterdsterapi egner seg ofte for pasienter med emosjonell ustabilitet og selvskading/selvmordsforsøk og tilbys ved de fleste helseforetakene i landet og har spredd seg raskt de siste årene.

DBT jobber aktivt med å redusere innleggelser og behov for krise-intervensjoner. Dette er i utgangspunktet begrunnet med bakgrunn i terapeutiske hensyn, men kan også bety mindre kostnader.

DBT er utformet slik at man bruker mer polikliniske ressurser (samtaletimer, gruppe og mulighet for å ringe terapeuten mellom timene) for å redusere innleggelser og andre krise-intervensjoner.

DBT viser reduksjon av innleggelser og krise-behandling i studier av voksne, og DBT er signifikant bedre enn kontroll-behandlingen i tre studier (M. Linehan et al., 1991; M. Linehan et al., 2006; M. M. Linehan et al., 1993). Til nå er det gjort kun én kvasi-eksperimentell studie av DBT for ungdom som rapporterer data for krise-behandling, og også denne viser at DBT markert reduserer innleggelser og legevakts-besøk (Rathus & Miller, 2002).

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er det ledende fagmiljøet innen forskning og opplæring i DBT i Norge.

Kilde: DBT.no, Store norske leksikon, Anita Johanna Tørmoen