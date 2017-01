– Vi skal mobilisere 3–4000 for å forhindre ulvereservat

Kun fire uker etter forrige demonstrasjon, som samlet ca. 2000 i Oslo sentrum 4. januar, mobiliserer nå en rekke organisasjoner til en ny markering. Arrangørene mener de skal klare det dobbelte denne gangen.

– Vi ønsker at regjeringen skal holde seg til tidligere stortingsvedtak i saken. Etter miljøministerens helomvending risikerer vi at det blir ulvunger i 3 av 4 revir til våren, kanskje 20 nye valper, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og fiskerforbund i Hedmark.

REISER TIL HOVEDSTADEN PÅ NYTT: Arrangørene gir ikke opp, og satser på en ny markering etter demonstrasjonen (bildet) som var i Oslo 4. januar. Foto: Heaika Skum / NRK

– Vi vil ikke ha ulvereservat

– Videre vil vi få en ekstra kvote med ulv innenfor ulvesonen på over 50 ulver. Dette vil være en kjempetrussel mot beitedyr til våren, både i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, sier Gjems.

Like før jul bestemte miljøministeren at et tidligere stortingsvedtak om felling av opptil 32 ulver var i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser. Dette førte til sterke protester, også internt i Høyre. Grue Høyre sendte brev til statsministeren der de krevde Vidar Helgesens avgang, og at de ikke ville drive valgkamp for partiet.

Det er en rekke organisasjoner innenfor skog, landbruk, jakt og fiske som står bak den kommende markeringen.

– Hva håper dere å oppnå?

– Vi ønsker en regulering av ulvebestanden på linje med annen viltforvaltning, slik at ikke Hedmark ikke ender opp med å bli et ulvereservat.

– Den generelle jakttidsrammen for ulv er 31. mars, så vi mener at det ikke er for sent. Det er kun snakk om politisk vilje.

– Miljøministeren har fulgt norsk lov

MENER AT FOLKET ER PÅ ULVENS SIDE: Generalsekretær i Verdens Villmarksfond i Norge, Nina Jensen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Generalsekretær i Verdens Villmarksfond i Norge, Nina Jensen, stiller seg undrende til den nye markeringen.

– Ønsker demonstrantene å få tillatelse til å skyte ulver fra en kritisk truet bestand? Miljøministeren har fulgt norsk lov.

– Det er vi som har folkemeningen og demokratiet på vår side. Meningsmålinger viser at det er stort flertall, også i distriktene , for ulv i norsk natur.

Jensen sier at deres markering i forkant av regjeringens vedtak var betydelig større enn motstanderne, og at de har samlet inn 60 000 underskrifter.