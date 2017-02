– Kvalmende og historieløst

Redaktør i Namdalsavisa og tidligere VG-journalist, Kim Riseth, reagerte kraftig da han så en annonse hos sin tidligere arbeidsgiver i helga. På rad og rekke, med det norske flagg i bakgrunnen, kan man se hopplandslaget i en annonse for ammunisjonsprodusenten Nammo.

Sammenlikner med vervingsplakat for Waffen SS

Nammo sponser hopplandslaget, og har publisert annonsen i forbindelse med Ski-VM i Lahti. I et innlegg på Facebook sammenligner Riseth annonsen med en vervingsplakat for Waffen SS.

– Bildebruken med flagget og måten utøverne er oppstilt på gir meg assosiasjoner som oppleves kvalmende. Dette er sterke symboler som vitner om historieløshet hos dem som har vært involvert. Når man vet at det er en våpenprodusent som står bak blir det enda sterkere. Her har dømmekraften vært fryktelig dårlig, mener Riseth.

Han har jobbet i VG i 15 år, blant annet som krigskorrespondent. Riseth synes det er rart at fagfolk ikke har sett den samme koblingen i annonsen som han selv har gjort.

– Jobber man med grafisk utforming er dette kjente virkemidler hentet fra en spesiell og kjent sjanger. Koblingen er for meg så åpenbar at det er rart det ikke har ringt noen alarmer. Jeg hadde aldri sluppet en slik annonse gjennom i min egen avis, sier han. VG har ikke ønsket å kommentere denne saken.

Hoppforbundet beklager

Markedssjef i hoppforbundet, Bjørn Einar Romøren, beklager at kampanjen har fått en negativ vinkling.

– Annonsen er ment for å vise de flotte idrettsutøverne vi har, og det er veldig synd at det blir oppfattet slik. Selv ser jeg ikke sammenkoblingen, men når andre gjør det må vi forholde oss til det.

Hoppforbundet kommer til å bruke et annet bilde gjennom resten av kampanjen.

– Jeg håper at dette ikke er en bred oppfattelse og velger å tro at folk vet hvilke verdier Skiforbundet står for.

Sissel Solum er kommunikasjonsdirektør i Nammo. Hun innrømmer at de burde ha sett koblingen mellom tyske propagandaplakater og sin egen reklamekampanje.

– Vi legger oss flate, dette er langt unna vårt selskaps verdigrunnlag. Annonsen var bare ment for å ønske deltagerne lykke til, men vi burde helt klart tatt en titt på helheten, sier hun.

Symbolikken kan misforstås

Rolf B. Hodt er daglig leder i reklamebyrået Scootr, som står bak annonsen. Også han beklager, og sier han ser at symbolikken kan misforstås.

– Det er ikke heldig hvis folk får den type assosiasjoner. Vi ville vise et stolt hopplandslag, men jeg ser at bildet kan misforstås, særlig av folk som har opplevd 2. verdenskrig. – Dette er ikke gjort med hensikt, sier Hodt.