– Dette er vanskelig å forstå, og jeg blir ikke klok på hvorfor dette ikke er mulig, sier Hildegunn Gjertrud Hovdenak i Nesset CK, som er en av de kvinnelige favorittene.

Det 86 km lange rittet, som går av stabelen nå på lørdag, ender opp i en tøff nedfart i den såkalte "ballettbakken" i Lillehammer Olympiapark. Her blir de kvinnelige eliteutøverne nødt til å sykle i samme trase som alle andre, og risikerer dermed å tape verdifulle sekunder.

– Det er litt spesielt at Norges største sykkelritt ikke er kommet lenger når det gjelder likestilling, sier hun.

Det var nettavisen terrengsykkel.no som først omtalte saken.

– Det er en teknisk årsak

MÅ TÅLE HARD KRITIKK: Daglig leder i Birken AS, Olaf Johan Thomasgaard. Foto: Alexander Nordby / NRK

Olaf Johan Thomasgaard, daglig leder i Birken AS, sier at han forstår synspunktene til Hovdenak.

– Men vi fikk denne forespørselen så tett oppunder rittet at vi valgte å ikke gjøre noen endringer i år.

– Men hvorfor kan ikke kvinner elite få en egen trase?

– Det har å gjøre med åpning og stengning av visse partier av løypa, så jeg mener at det er en teknisk årsak til det.

På spørsmål om ikke kvinnene kan bruke traseen for menn hvis den er ledig, svarer Thomasgaard at svaret der også blir nei, av samme årsak.

Hovdenak sier hun har sagt fra om dette også i forkant av tidligere ritt.

UTFORDRENDE PARTI: Strekningen ned den bratte "ballettbakken" er viktig fordi den er i innspurten der hvert sekund teller. Foto: Birkebeinerrittet AS

Lover bedring neste år

– Hovdenak sier at hun oppfatter dette som diskriminerende?

– På sett og vis kan jeg forstå det. Men jeg lover at vi skal gå grundig gjennom dette til neste år.

Hovdenak hadde onsdag en diskusjon med ledelsen i Birken der hun ikke la skjul på sin misnøye. Det førte ikke fram når det gjelder kravet om egen trase, men funksjonærene i dette partiet skal varsle når de kvinnelige eliteutøverne nærmer seg.

Det betyr at de mannlige utøverne som blir tatt igjen i dette avslutningspartiet blir oppfordret til å gi plass og vike for de aller forreste av kvinnene.

– Bli med å lage folkefest

Hovdenak kommer med en sterk oppfordring på sin facebook-side:

«Du som går i mål, i dei tider vi kjem, må lytte ekstra etter hese slitne stemmer, som ropar «løype» eller «hold høyre», og være så snill å gjere ditt, for å passe deg godt når vi kjem.»

Hun oppfordrer alle til å bidra til en «rettferdig målgang»:

«På forhånd: Tusen takk for at du er med å lage denne folkefesten, og takk for at du gjer målgangen så heftig, rettferdig og beinhard som han skal være, for damene og.»

OPPGJØR PÅ FACEBOOK: Hildegunn Gjertrud Hovdenak håper på hjelp i løypa. Foto: faksimile/Facebook

– Jeg håper å vinne

Selv sier Hovdenak til NRK at hun absolutt har planer om medalje. Hun fikk sølv i Birkebeinerrittet i fjor.

– Jeg håper å vinne, jeg har veldig lyst til det.

Hovdenak (33) er ikke hvem som helst. Hun ble norgesmester på landeveg i 2012. I 2013 vant hun Norgescup Terreng Maraton, og i år vant hun for andre gang Cykelvasan.

Hun vant også Andalucía Bikerace sammenlagt.