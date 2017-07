5 av 6 stakk av: – Å reise fra et påkjørt dyr er en bevisst handling

«Gi meg beskjed så går ikke flere liv tapt» Ivar Ulven

Sauebonde Iver Ulven har opplevd at seks lam har blitt påkjørt hittil i årets beitesesong. Kun en av bilførerne sa fra. At ikke flere sier fra reagerer han sterkt på.

– Jeg kommer hit og finner levende sau som jeg ikke aner hvor lenge har ligget der. Jeg må få muligheten til å ta livet av dem hvis de er hardt skadd, eller ta dem til dyrlege hvis det er mulig å redde dem. De som ikke sier fra er like ille som de som skyter katter og hunder med luftgevær, mener han.

– Folk kjører bevisst over sauene

Under en bro på en rolig grusvei ligger sauene nå og slapper av. Ulven mener det er umulig å kjøre fort ved denne brua. Allikevel er det her fem av lammene ble ihjelkjørt, mens lammet som ble varslet om overlevde.

– Her er det gangfart, så når du kjører over en sau her så merker du det godt. Det er ikke et uhell, men en bevisst handling at de blir overkjørt, mener Ulven.

Han synes folk bør tenke over konsekvensene av det de gjør.

– Hvis det er en søye som blir drept eller skadd uten at jeg får beskjed så kan lammene også dø, understreker han. Foran på bjellene står det navn og telefonnummer, legger han til.

– Mørketallene av påkjørsler er store

I 2016 ble det rapportert inn rundt 8 500 påkjørsler av dyr til forsikringsselskapene, ifølge tall fra Finans Norge. De aller fleste av disse er vilt, men også mange husdyr som sau blir påkjørt hvert år, særlig nå om sommeren når de er på beite. Mørketallene av ikke rapporterte påkjørsler er store tror Gjensidige.

– Det finnes en forestilling blant mange at det vil koste dem dyrt hvis de melder fra om å ha kjørt på sau eller andre husdyr. Dette er ikke korrekt, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Pål Rune Eklo forklarer at man ikke risikerer bonustap på forsikringen eller trenger å betale egenandel hvis man kjører på et dyr. Foto: Gjensidige

Han sier du har plikt til å melde fra om påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt. Å etterlate skadde dyr er straffbart.

– Det er ingenting å tjene på å ikke melde fra om at du har kjørt på et dyr. Du risikerer hverken bonustap på forsikringen eller trenger å betale egenandel, sier Eklo.

Erstatning for dyret du kjører på, er også en sak mellom bonden og forsikringsselskapet ditt, og ikke noe du må betale av egen lomme, påpeker Eklo.