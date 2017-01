30 år gammel kulderekord står fortsatt

Kulderekorden ble satt på nattestid, på målestasjonen på Drevsjø den 10. januar 1987. Det har ikke vært så kaldt som 47 minus siden den gangen.

Gradestokken har ikke kommet ned 47 minus noen steder på 30 år, da kulderekorden ble satt på Drevsjø i Hedmark.

– Det nærmeste vi kommer er Tynset, som hadde minus 42,4 grader vinteren 2010. Og på målestasjonen i Folldal var det minus 40,5 i 2011, sier klimaforsker hos Meteorologisk institutt, Jostein Mamen.

Det var ikke målestasjon verken på Tynset eller i Folldal i 1987, så klimaforskeren ser ikke bort i fra at det kan ha vært kaldere enn 47 minus også.

– Det hadde vært morsomt og sett hvor mange grader det var på Tynset den dagen, men det ble altså ikke målt, sier Mamen.

For hele landet som helhet er det Finnmark som har kulderekorden med 51,2 minusgrader i januar 1999.

Iskalde gufs fra Sibir

Den iskalde lufta kommer som oftest fra Sibir. Foto: Maarten Takens/Wikimedia Commons

Grunnen til at det noen ganger blir så veldig kaldt er en kombinasjon av flere ting. Men kaldlufta kommer som oftest fra Sibir i øst.

– Selve luftmassen må være kald og i tillegg må det være lite skyer og stor utstråling som gjør at det blir ekstra kaldt, særlig om natta, sier Jostein Mamen.

Den dagen det ble målt minus 47 på Drevsjø i 1987, så steg likevel temperaturen til minus 32 på dagen. Rekorden ble ganske sikkert satt på natta, eller i morgentimene. Som regel er det kaldest rett før soloppgang.

– Det var en ganske stor temperaturvariasjon i løpet av døgnet, sier Mamen.

Settes bare varmerekorder nå

Jostein Mamen er klimaforsker hos Meteorologisk institutt og sier det settes flere varmerekorder enn kulderekorder nå. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

At en 30 år gammel rekord får stå uforstyrret, får mange til å mene at det heller ikke kommer til å bli like kaldt igjen. Klimaforsker Jostein Mamen er tilbøyelig til å være enig.

– Ja, vi ser jo at det settes flere varmerekorder enn kulderekorder. Det vil nok fortsatt bli kaldt, men det virker som om disse svært ekstreme temperaturene ikke nås lenger, sier Jostein Mamen.

Rekorden på minus 47 grader gjelder for indre Østlandet. Røros, som ligger i Sør-Trøndelag, men ikke langt fra grensa til Hedmark, har hatt det enda kaldere. Der var det minus 50,6 grader den 13. januar 1914.

I litt nyere tid er det altså Finnmark som har vært kaldest i landet noensinne, med 51,2 minus i 1999.

Les også: