Verdens største ubåt kjører utenfor norskekysten nå

Den ble opprinnelig bygget for å kunne beskytte Sovjetunionen mot atomangrep, er 172 meter lang, med kapasitet til å bære opptil 200 atomstridshoder, og bærer navnet «Dmitrij Donskoj».

Dette er verdens største ubåt, og den befinner seg akkurat nå utenfor norskekysten.

Sammen med den russiske nordflåtens flaggskip «Petr Vilikiy», startet «Dmitrij Donskoj» mandag sin ferd fra Severomorsk på Kolahalvøya, hvor skipene har sin base, til Kronstadt utenfor St. Petersburg. Her skal skipene delta i en stor feiring i forbindelse med den nasjonale russiske sjøforsvarsdagen.

«Petr Vilikiy» er den russiske nordflåtens flaggskip. Bilde tatt i dag, ved Helgelandskysten. Foto: Forsvaret

Naturlig nok følges skipenes ferd av det norske Forsvaret.

– De har passert Mosjøen nå, og ligger langt ute i Norskehavet, bekrefter major Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Mektig kraft

Ifølge Atle Staalesen i The Independent Barents Observer er det spesielt at disse to skipene kjører sammen.

– «Dmitrij Donskoj» har nok seilt utenfor norskekysten tidligere, men at ubåten nå reiser sammen med «Petr Vilikiy», russernes største slagskip – det er en mektig kraft, sier han.

I tillegg påpeker han at det er unikt at denne ubåten skal inn i Østersjøen.

– Det som faktisk er mest spesielt ved denne ferden, er seilasen gjennom stredene ved Danmark. Det er første gang dette skjer. Her er det ganske trangt og grunt, så denne giganten må opp i overflateposisjon, slik at den blir synlig for publikum. Det blir spennende å se!

Atle Staalesen i Barents Observer kaller dette for en mektig kraft. Bilde tatt i dag, ved Helgelandskysten. Foto: Forsvaret

Bekymret

Daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, er på sin side bekymret over ferden, som er den lengste «Dmitrij Donskoj» har gjort siden oppløsningen av Sovjetunionen.

– Dette er en gammel ubåt, bygget på 70-tallet, med to svære kjernereaktorer om bord. Vi vet svært lite om den tekniske tilstanden på disse, sier han.

Nils Bøhmer i Bellona er bekymret for at den gamle ubåten skal presses for hardt og vi ender opp med radioaktiv forurensning i Norge. Bilde tatt i dag, ved Helgelandskysten. Foto: Forsvaret

– Om de får store problemer med framdrift eller det blir brann i ubåten, slik man har sett har skjedd tidligere, kan det ende opp med at de må søke nødhavn i Norge. Da kan vi få et stort problem med radioaktiv forurensning.

Bøhmer presiserer at så lenge «Dmitrij Donskoj» holder seg under vann og det ikke skjer noe, så er det trygt, men i og med at dette er en prestisjeseilas, frykter han at mannskapet kommer til å presse ubåten for hardt.

– Disse skipene skal delta i en prestisjeparade i slutten av måneden, hvor Putin kommer til å være til stede. Seilasen er allerede forsinket, og da er det grunn til å være urolig for at den forsøker å komme seg fortere fram enn den er i teknisk stand til. Blir det brann da, kan man få en alvorlig situasjon i skjærgården.

Både Forsvaret og det russiske sjøforsvaret opplyser ifølge The Independent Barents Observer om at det ikke er grunn til bekymring og at alle sikkerhetshensyn er tatt.