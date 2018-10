Veganere opplever mye hat: – Tror kanskje jeg har blitt immun

«Veganere burde vært sendt til en annen planet eller tvangsforet med sauekjøtt og oksekjøtt.»

«Stakkars drøvtyggere av noen folk.»

«De burde sendes til konsentrasjonsleir.»

Dette er tre av mange negative kommentarer som har kommet i sosiale medier etter at NRK skrev at veganere reagerer på barnesangene «Kua mi, jeg takker deg» og «Bæ, bæ lille lam».

At enkelte ikke er særlig begeistret for veganere er noe Thomas «Veganmannen» Hvål Olsen har fått oppleve gjennom ti år som veganer.

– Jeg har kjent mye på hatet. Jeg tror kanskje jeg har blitt immun.

Veganere har dyrevelferd i fokus, sier Thomas Hvål Olsen. At en har oppdaterte 2018-versjoner basert på det man vet om dyr og dyrs følelsesliv, synes han er fint. Foto: Elisabeth Johansen

Hvål Olsen skjønner at folk er nysgjerrige, men opplever at det ofte går for langt i hva veganere får slengt etter seg.

– Jeg skulle ønske man var litt snillere med hverandre. Kanskje folk skulle få seg en hobby i stedet for å sitte på internett og skrive stygge kommentarer, sier han.

– Det er så mye krig og hat i verden fra før – må du bli sur fordi noen reagerer på barnesanger som oppfordrer til å utnytte dyr? Det blir for dumt.

Foto: Skjermdump / Facebook

Retter pekefingeren

Ronny Kjelland fra Nordland er én av tusenvis som har kommentert saken på Facebook. Veganske barnesanger synes ikke han noe om.

– Det er noe med det at de retter pekefingeren mot de som ikke er som dem, sier Kjelland.

Han mener veganere gjerne må ha sitt kosthold, men da må de tolerere at ikke alle andre ønsker det samme.

– Man må få lov til å velge selv hva man skal spise og ikke, sier han.

Ronny Kjelland fra Nordland mener veganere godt kan få spise hva de vil, men at de skal begynne å tukle med tradisjonelle barnesanger synes han er tull. Foto: Privat

– Reaksjonen er problemet

Psykolog Jan-Ole Hesselberg tror det er sammensatte årsaker til hvorfor folk reagerer som de gjør.

Veganere har tatt et valg som skiller seg fra normen, og da kan det være irriterende at de plutselig tvinger andre til å se problemer i ting som en aldri har ansett for et problem tidligere.

– Dette er en integrert del av kulturen vår og noe vi alle har vokst opp med. At det plutselig skal være et problem, kan nok en del fyre seg opp over, sier han.

Psykolog Jan-Ole Hesselberg er kjent gjennom TV-programmet Folkeopplysningen på NRK. Foto: Vidar Nordli-Mathisen

Hvål Olsen skjønner ikke hvorfor folk reagerer så sterkt. Han understreker at veganere ikke forsøker å nekte noen noe, men de vil sette fokus på miljø og dyrevelferd.

– Det er ikke vår aksjon, men heller deres reaksjon som er problemet.

I stedet for å gjøre narr av veganere, mener Hvål Olsen at en bør verdsette at de forsøker å gjøre noe godt for dyrene – selv om en ikke har valgt å være veganer selv.

– Hvis noen jeg kjenner lar være å handle på H&M fordi de bruker barnearbeidere, så sier jeg ikke: «Herregud, du er så teit – ro ut på havet og bli der.» Da sier jeg kanskje heller: «Det er ikke jeg så flink til, men du er en inspirasjon – bra jobba!»