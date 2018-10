Veganer mener barnesanger lærer barn å utnytte dyr

«Kua mi, jeg takker deg» og «Bæ, bæ lille lam».

Vi synger og vi takker dyrene for melka og ulla de gir oss, men fra et vegansk synspunkt lærer vi barna en falsk sannhet. Vi får ikke melk og ull fra dyrene, vi tar.

– Vi synes det er synd at barna lærer seg å utnytte dyr allerede i barnesanger, sier Samuel Rostøl som er leder i Norsk vegansamfunn og grunnlegger av Facebook-gruppa Veganpreik.

NRK har tidligere fortalt at reinslakting er pensum i flere barnehager i Finnmark. Det skapte reaksjoner om hva barn skal og ikke skal lære. Nå er også barnesangene oppe til debatt.

Fra melk til klem

Julie Bradley-Pedersen publiserte sin veganske versjon av "Kua mi, jeg takker deg" på Facebook-gruppa Veganpreik. Hun synes det er fint å ha et alternativ til den originale versjonen. Foto: Privat

Julie Bradley-Pedersen er veganer og har jobbet åtte år i barnehage. Teksten til «Kua mi, jeg takker deg» har frustrert henne lenge, og derfor har hun nå skrevet en vegansk versjon av det kjente bordverset.

– Mye av læringen foregår gjennom sang. Spesielt for de minste barna. Så lenge det ikke er en tøysete låt, er det viktig at det vi synger er sant.

Bradley-Pedersen jobber i Solbakken barnehage i Bergen kommune. Der lærer nå småbarnsavdelingen den nye, omskrevne versjonen av bordverset.

Vegansk versjon av "Kua mi, jeg takker deg" Ekspandér faktaboks Kua mi, jeg takker deg, deilig klem du gir til meg. Hver en dag vi spiser mat, jeg smørbrød og du salat ... Ikke ta de visne står, saftig gras du ete må! Det gjør dagen din så søt. Her er engen frisk og bløt. ... Her de vakre blomster står, her den vesle bekken går; her er mat til kratt og sti, et nå godt, du kua mi.

Mener vi må senke skuldrene

Kjell Aage Gotvassli er pedagog og professor i ledelse ved Nord Universitet og Dronning Mauds Minnehøgskole for barnehagelærerutdanning.

Han forstår at interessegrupper jobber for sin sak, men tror ikke barna har skade av å synge de tradisjonelle barnesangene.

– Det blir litt sært og spesielt å gå løs på alt man kan vri på dersom man ønsker det.

Vi synger om dyrene i Afrika og negerbarn. Om vi skal gå løs på alle barnesangene med kritiske øyne - ut fra vårt eget, smale perspektiv - blir det lange dager. Kjell Aage Gotvassli

Gotvassli legger til at den nye rammeplanen for barnehager er tydelige på flerfold. Han tror at barna derfor – i tillegg til å blant annet være med på slakting – også lærer at det finnes alternativer. At det går fint å leve uten å spise kjøtt.

Nikolai er snart fem år og går i den samiske barnehagen i Álttá Siida i Alta. Her er barna med på reinslakting hvert år, noe som er en naturlig del av barnehageopplæringen. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Indoktrinering

I utgangspunktet har ikke Samuel Rostøl i Norsk vegansamfunn et problem med at barna er med på slakting av dyr, så lenge det også forklares at vi ikke må gjøre dette for å ha mat på bordet.

– Samfunnet er i forandring. Vi har endelig muligheten til å leve gode, fullferdige liv uten å spise dyr.

Dette kommer ikke fram i sanger som «Kua mi» og «Bæ, bæ lille lam», forklarer han.

– Vi synger at dyrene kun er til for vår skyld. Om vi ser litt nøytralt på det, kan vi se at det finnes en slags indoktrinering her. Det har vi et problem med.

Samuel Rostøl er leder i Norsk vegansamfunn og grunnlegger av Facebook-gruppa Veganpreik. Foto: Jenny Ingemarsson

Rostøl mener at barna ikke må fratas muligheten til å ta egne valg når de blir større.

– Vi forstår veldig godt at samfunnet er normalisert rundt dette med å utnytte dyr – det er den posisjonen vi prøver å bryte ned.