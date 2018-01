Vassvik: – Bruddet kom brått

– Bruddet kom brått. Men jeg kan forstå at Troms valgte å bryte forhandlingene. De satte seg selv i en vanskelig situasjon fra starten av med å presentere et ultimatum, sier fylkesordfører og forhandlingsleder Ragnhild Vassvik.

– Om administrasjonssjefen plasseres i Tromsø, kunne de være med på å diskutere alle andre spørsmål, utdyper Vassvik.

Hun mener det ikke er svikt i tilliten mellom partene. Men uenigheten om hvor administrasjonssjefen skal sitte gjør at forhandlingene har stoppet opp.

– Vi har erkjent at Tromsø skal være det politiske hovedstedet. Det er vanskelig for oss å forstå at Tromsø med all sin tyngde og hele sin store motor ikke skal kunne tilkjenne Finnmark den administrative ledelsen, sier Vassvik til NRK.

– Det bekymrer oss veldig. Alle de andre regionene er på full fart framover nå, sier forhandlingsleder for Troms, Willy Ørnebakk (t.h.) som valgte å bryte forhandlingene med Finnmark i dag. Foto: Sidsel Vik / NRK

Tilbake til start

Etter at partene måtte ta en pause tidlig i møtet i dag, valgte forhandlingsleder for Troms, Willy Ørnebakk, å bryte forhandlingene.

– Vi får ikke noe framdrift. Vi har forslag på bordet. Vi har lansert alternative modeller. Nå på slutten er vi nesten tilbake til starten igjen, kommenterer Ørnebakk.

Han sier delegasjonen fra Troms opplever vingling som ikke bringer prosessen videre.

– Kravet til Finnmark om at både fylkeskommunen og Fylkesmannen skal sitte i Vadsø er helt urimelig, fortsetter han.

Og utdyper:

– Det fins ingen reell vilje til forhandlinger. Da er vi der fylkestinget vårt var i desember. Har vi ingen spor av framdrift innen utgangen av januar, må vi be statsråden om bistand. Det kommer nok til å bli neste steg.

– Det finnes ingen konstruktiv dialog mellom Troms og Finnmark, sier Arne Pedersen i organisasjonen For Finnmark. Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Dyp splittelse

Siden forhandlingene startet i går har partene stått langt fra hverandre.

– Det har blitt surere og surere. De perspektivene og forslagene som lanseres fra Finnmarks side responderer ikke Troms-benken på i det hele tatt, sier Arne Pedersen, leder i organisasjonen For Finnmark.

Både forhandlingsleder for Troms, Willy Ørnebakk, og forhandlingsleder for Finnmark, Ragnhild Vassvik, er Arbeiderparti-politikere.

Arne Pedersen har selv vært medlem i Arbeiderpartiet siden 1975 og sier han opplever en dyp splittelse mellom fylkene.

– Det er et helt umulig politisk grunnlag og klima for å gå inn og lage en felles liste som skal nomineres i den nye regionen. Det er en splittelse som Jonas Gahr Støre må ta tak i. Det finnes ikke samarbeidsklima mellom Finnmark og Troms Arbeiderparti for tiden, sier han.

Pedersen mener det lover dårlig for den nye regionen når partifellene Ørnebakk og Vassvik står så langt fra hverandre i forhandlingene.

– Det er tross alt partiene som til syvende og sist skal danne det politiske miljøet. Det finnes ingen konstruktiv dialog mellom Troms og Finnmark Arbeiderparti. Det er en tragedie det som skjer.