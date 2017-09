Tromsø-redaktører krangler om Vadsø som regionhovedstad

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener det er viktig å dele på oppgavene i den nye regionen.

– Vadsø har gode forutsetninger for å lykkes som administrasjonssenter for den nye storregionen i nord, skrev avisa Nordlys på lederplass, og mener at alt i den nye sammenslåtte regionen med Troms og Finnmark ikke trenger å styres fra Tromsø.

– Vadsø som regionhovedstad er årets dummeste utspill, svarer avisa iTromsøs redaktør Stig Jakobsen, og sammenligner Vadsø med en blindtarm.

I fredagens finnmarksending møttes de to redaktørene til debatt. Hør hele debatten her.

Avisa iTromsø publiserte dette innlegg etter Fjellheims utspill om at Vadsø bør bli administrasjonssenter for den nye regionen. Foto: skjermdump

– Må dele funksjoner

Som en reaksjon på iTromsøs utspill skriver han at «å tråkke på andre, gjør Tromsø til en liten og smålig by».

– Jeg synes ikke Tromsø trenger å ha så dårlig selvtillit på egne vegne at vi ikke ser at det å bygge en ny arktisk region består i at vi må dele funksjoner med andre steder i regionen. Hvis Tromsø skal ta alt kommer vi til å mislykkes, og vi kommer aldri til å klare å bygge dette til en slagkraftig og sterk region, sier Fjellheim.

Jakobsen i avisa iTromsø mener han ikke går for langt når han skriver: «Vadsø er ikke noe sentralt organ i Nord-Norge-kroppen. Vadsø er en blindtarm».

– Jeg mente å betegne at Vadsø ikke var et viktig organ for Nord-Norge. Det er andre byer i Finnmark som er langt viktigere enn Vadsø og de er ikke engang blitt vurdert som kandidater. Jeg vil jo si at Alta er en soleklar mye bedre kandidat, sier Jakobsen.

– Velmenende idioti

Fjellheim trekker fram kompetanse, teknologiske løsninger og nærhet til Russland som noe av det som taler for å plassere fylkesadministrasjonen i Vadsø.

– Jeg tror det er viktig at vi er rause og bygger dette sammen. Det er en håpløs påstand å tro at en administrativ enhet for en ny region ikke kan styres fra noe annet sted enn Tromsø.

Stig Jakobsen fra iTromsø er redd den nye regionen med regionhovedstad i Vadsø vil tape i konkurranse mot de andre regionene som har Bergen, Stavanger og Trondheim som hovedsteder,

– Dette er velmenende idioti. I ettertid kommer man til å sitte å se på det slik som de kommunale beslutningene på slutten av 90-tallet der man sa at man ikke trengte å bruke penger på internett, sier han iTromsø.

– Dette er en argumentasjon som gjør Tromsø til en liten og smålig by, svarer Fjellheim.

Fjellheim mener man burde kunne bygge videre på kompetansen man har bygd opp i Vadsø over mange tiår. Han tror at Finnmark kommer godt ut i den nye regionen.