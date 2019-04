Spionsaken starter tirsdag: – Nå vil vi bare ha pappa hjem

– Man må bare ha mote oppe, sier Christina Berg, som håper saken får en rask løsning etter at dommen har falt.

– Ventetida har vært forferdelig. Jeg vil bare ha pappa hjem.

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg reiste til Moskva rett før jul i 2017, og familien reagerte på at han ikke svarte på meldinger eller tok telefonen.

5. desember slo bomben ned: Berg var arrestert og siktet for spionasje.

– Det var et stort sjokk. Uvirkelig, hele greia, sier Christina.

Frode Berg har innrømmet at han var på oppdrag for den norske E-tjenesten. Her er han under et fengslingsmøte i juli i fjor. Foto: YURI KOCHETKOV / Epa

Familie og venner regnet med at det var en misforståelse som raskt ville bli oppklart, og at Berg snart ville være en fri mann igjen.

Innrømmet oppdrag

I april tok saken en ny vending: Advokatene hans sa at Frode Berg innrømmet å ha vært på oppdrag fra den norske E-tjenesten.

– Jeg tror jeg enda var i sjokk og tenkte at det måtte være en misforståelse, dette også, sier datteren.

NRK møter henne i hjembyen Kirkenes. Rundt om i Kirkenes sentrum henger det bilder av Frode Berg. For datteren er det en trøst å vite at et helt samfunn bryr seg om den fengslede spionen.

– Folk vet ikke helt hva de skal si, men det betyr så utrolig mye å vite at de er der, sier Christina Berg om støtten hun har fått i den tunge tida. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det betyr vanvittig mye. Vi hadde ikke klart det uten all den støtten vi har fra lokalsamfunnet, sier Christina.

– Folk kommer og spør hvordan det går, gir meg kanskje en klem. De vet ikke helt hva de skal si, men det betyr så utrolig mye bare å vite at de er der.

Samtidig er det vondt å se bildene av faren, sier hun.

– Jeg prøver å ikke se den veien når jeg kjører forbi. Jeg prøver å unngå det, for å dempe savnet, selv om det er der hele tida.

Beryktet fengsel

Hun har ikke snakket med faren mens han har vært fengslet. Hun blir oppdatert gjennom e-poster fra ambassaden, som besøker ham et par ganger i måneden, og når moren hennes forteller fra telefonsamtalene hun har hatt med Frode. Han er mest opptatt av å høre hvordan det går med familien og barnebarna.

Berg sitter i Lefortovo-fengselet, et beryktet høysikkerhetsfengsel der fangene for det meste er isolert på små celler.

– Vi vet at det går greit etter forholdene, sier Christina.

– Det var grusomt å se videoklippene som kom fra det første fengslingsmøtet. Han så sjokkert ut, redd og usikker. Det var ikke faren min jeg så da. Det var helt forferdelig. Men han har sett bedre ut etter hvert. Da ser jeg pappaen min igjen.

Selv om de forsøker å leve så normalt som mulig, er livet litt på vent.

– Vi kan ikke planlegge sommerferien, i tilfelle han kommer før ferien. Vi tør ikke reise langt bort, men vil være i nærheten og være forberedt.

Saken har ikke minst vært tøff for datteren på 15 og sønnen på snart 13.

– Gutten vil ikke prate om det eller se når det er på TV. Han synes det er fælt å se. Han og bestefaren hadde et så godt forhold; han vil bare ha ham hjem.

Tilstår delvis

Saken vil gå for lukkede dører, og det er uklart hvor mye som blir kjent for offentligheten. Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier at Berg har innrømmet noe av det han er tiltalt for:

– Han erkjenner deler av det faktiske innholdet, at han har overbrakt penger i en konvolutt i Russland. Men det han på det sterkeste benekter er at han visste det var noe spionasje bak dette, sier Risnes til NRK.

Minimumsstraffen er ti år, selv for medvirkning til spionasje. Likevel håper familien at Frode Berg kan utleveres etter at dommen er falt. Advokat Risnes sier det er normalt at slike spionsaker ender med en uformell avtale mellom statene om utlevering.

– Det ville vært sensasjonelt hvis det ikke var kontakt i hemmelighet. Det har det helt sikkert vært, sa Risnes til NTB før helgen.

Datteren må bare vente.

– Nå har det vart i ett og et halvt år, så jeg har sluttet å tro. Men jeg har virkelig et håp om at det er forhandlinger på gang, sier Christina Berg.