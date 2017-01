Skoleelev i Øst-Finnmark siktet for voldtekt – politiet ber om russisk hjelp

Ifølge Sør-Varanger avis skal politiet ha gjennomført avhør både av vitner og den mistenkte. Saken har ifølge avisa vært etterforsket side før jul.

Også skolen er involvert og bistår politiet med å finne ut hva som har skjedd på en reise i skolens regi der flere elever og lærere deltok. Hendelsen skal imidlertid ha involvert to personer, begge elever ved skolen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bedt om hjelp fra Russland

Politioverbetjent Torstein Pettersen ved Finnmark politidistrikt sier til NRK at de har bedt russiske myndigheter om assistanse for å ettergå elektroniske spor.

– Hvorfor er russiske myndigheter involvert?

– Det er fordi denne hendelsen skjedde i Russland, sier Pettersen.

Han understreker at begge involverte er norsk.

Den rettslige anmodningen til russiske myndigheter omfatter både hjelp til kartlegging av elektroniske spor og innhenting av andre relevante opplysninger.

– Foreløpig har vi ikke fått svar på denne anmodningen, sier han.

Pettersen vil ikke si noe om omstendighetene rundt turen elevene var på.

– Jeg ønsker heller ikke å si noe om hvorvidt dette har vært en tur i skolens regi, sier han.

Pettersen legger til at de fortsatt har vitneavhør som gjenstår, og ønsker ikke å si noe om hendelsesforløpet annet enn at det skal ha skjedd i forbindelse med festligheter.

Rektoren ved skolen sier til Sør-Varanger avis at de tar saken svært alvorlig.

– Vi har et klart ansvar for å ivareta de involverte som mennesker og skoleelever, sier rektoren ved skolen til avisa.

Skolen har derfor stilt sitt medisinske og psykososiale apparat til rådighet for elevene. Rektoren sier til avisa at de og har oppfordret elevene til å ikke bruke sosiale medier for å ytre seg om saken for å unngå rykter.