Profilert SV-politiker tiltalt for å ha senket egen sjark – nekter straffskyld

Det var i oktober i fjor at SV-politiker Johnny Ingebrigtsen ble politianmeldt for miljøkriminalitet etter å ha senket den 22 fot store sjarken «Ternen» på grunt vann.

Ingebrigtsen arbeider som fisker, såvel som hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune. Han har også tidligere gjort seg bemerket som stortingsrepresentant.

Etter senkingen av sjarken ble han ilagt et forelegg på 15.000 kroner som han nektet å vedta.

Dermed har saken havnet i retten, og i Hammerfest tingrett torsdag forsvarte Ingebrigtsen seg selv. Han nekter straffskyld.

Johnny Ingebrigtsen (sittende) og aktor Thomas Darell i Hammerfest tingrett torsdag. Foto: Allan Klo / NRK

– Et uhell

Ingebrigtsen forklarte i retten at sjarken sank ved et uhell, under slep, på seks meters dyp utenfor Gjesvær i Nordkapp kommune i august i fjor. Fartøyet var ifølge Ingebrigtsen strippet for blant annet miljøfarlig materiale. Planen var å plassere den utrangerte sjarken i ei båtstø cirka 150 meter fra stedet hvor den sank.

Ingebrigtsen forklarte i retten at en bunnpropp falt ut under slepet, og båten sank ved et uhell.

Sjarken ble liggende med baugen i været. To dager senere, forklarte Ingebrigtsen, dro han tilbake, boret hull i baugen og festet tunge steiner til skroget for å få båten til synke ordentlig. Dette gjorde han, ifølge eget utsagn, fordi båten kunne utgjøre en fare for småbåter i farvannet i høstmørket.

Et vitne som var med Ingebrigtsen på dette, bekreftet historien i retten.

Politiets påstand om at han hadde utført senkingen med vilje, besvarte han slik:

– Om jeg skulle senket fartøyet med vilje, hvorfor gjorde jeg ikke heller dette i ei grop på 60 meters dyp utenfor Gjesværstappan?

Kystvaktens bilder viser steinene som var festet til sjarken. Det ble gjort et stort poeng av steinene under rettsmøtet i tingretten. Foto: Kystvakten

Hevet sjarken etter tre måneder

I november hevet Ingebrigtsen sjarken. Da var han allerede anmeldt for miljøkriminalitet.

På spørsmål om hvorfor ikke dette ble gjort tidligere, svarte han at mannskapet hans hadde vært på ferie og var utilgjengelig.

Dommeren spurte hvorfor Ingebrigtsen ikke kontaktet politiet med en gang båten sank. Ingebrigtsen svarte:

– Hadde det vært skade på mennesker, ville jeg gjort det. Med tanke på at dette var langt utenfor skipsleia, representerte den ingen fare for større fartøy. Derfor ble ikke politiet kontaktet.

Johnny Ingebrigtsen (SV) er fisker av yrke, men også hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune. Han har også vært stortingsrepresentant. Foto: Erik Lieungh / NRK

Forsvarte seg selv

Saken mot fylkespolitikeren og den tidligere stortingsrepresentanten har vært mye omtalt i media i tida etter hendelsene, både på grunn av hans partitilhørighet og fordi Ingebrigtsen er en offentlig person.

Johnny Ingebrigtsen valgte å forsvare seg selv i retten fordi han ikke vil bidra til en fordyrende rettsprosess.

– Vi vet at politiet har kø av arbeid, og rettsvesenet har kø av saker. Dette skulle ikke vært løst i rettssalen, og jeg er ikke med på å lage store kostnader. For meg er dette en ganske klar sak. Jeg skal bare fortelle hva som har skjedd og ikke skjedd, sa Ingebrigtsen til NRK før rettsmøtet.

Dom i saken faller trolig neste uke.