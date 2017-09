Pride-parade på grensen til Russland: – Utrolig modige mennesker

– Et slikt arrangement som dette hadde vært umulig å gjennomføre i Russland. Der kaster de folk i fengsel for slikt.

Det sier Sergej Aleksejev fra Russland til NRK.

Han har nettopp gått i den første Pride-paraden noensinne i Kirkenes. Regnbueflagget ble heist opp på rådhuset. Cirka 200 personer fra både Norge og Russland møtte opp lørdag for å gi sin støtte til homofile, bifile og transpersoner i Russland.

På grensen til Russland

Det er heller ikke uten grunn de mener det er viktig å arrangere Pride-parade akkurat her i Kirkenes.

– Vi bor i en litt unik situasjon her i Kirkenes. Bare 30 minutter unna er grensen til Storskog. Den grensen markerer det største skillet for skeive rettigheter i verden. Hvis jeg som skeiv person krysser grensen der, mister jeg mange rettigheter, sier Marianne Erlandsen, lokal koordinator for Pride-paraden.

Cirka 200 personer møtte opp i Kirkenes, fra både Norge og Russland, lørdag for å gi sin støtte til homofile, bifile og transpersoner i Russland. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

På grunn av sikkerhetshensyn var ikke arrangementet så godt annonsert. Arrangørene fryktet at det kunne komme voldelige motdemonstranter. Politiet fulgte godt med fra hvert gatekryss, men det var heldigvis ingen tegn til uroligheter.

– I dag kan vi altså gå i tog så nært den russiske grensa det er mulig å komme. Det er liten forståelse for oss med annen seksuell legning i Russland, sier russiske Sergej Aleksejev.

– Er det en personlig risiko for deg å stå fram som homofil?

– Det er alltid en risiko. Jeg har vært aktivist i ti år. Jeg har vært fengslet og bøtelagt for det jeg har gjort. Men vi kan ikke bare gjemme oss. Dersom vi forblir i skapet, blir det bare enda verre i framtida.

– Modige personer

Det er ikke direkte ulovlig å være homofil i Russland, men det er flere lover som omhandler homofile. I 2013 ble det innført en lov som forbyr «homoseksuell propaganda mot mindreårige» (se faktaboks).

Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge. Foto: Amnesty International Norge

– Disse lovene blir bevisst brukt for å hindre homofiles organisasjoner til å stå opp for sine rettigheter. Denne loven har også ført til en dramatisk økning i omfanget av hatkriminalitet, sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International.

Hun viser til at flere har blitt drept og utsatt for vold de siste årene på grunn av deres seksuelle legning. Derfor mener hun at det heller ikke er uten risiko at mange russere kommer til Norge.

– Det er viktig å erkjenne at alle de russiske aktivistene som deltar i denne paraden er utrolig modige mennesker, sier Kaatee.

– Alle de som deltar her risikerer synlighet som kan medføre ganske strenge reaksjoner når de reiser tilbake til Russland, fortsetter hun.