Politivitne: – Vi kunne godt undersøkt våpenregisteret

Den 26 år gamle politibetjenten i Kirkenes var i kontakt med Pimsiri Songngam og sønnen to ganger i uka før hun og sønnen ble skutt og drept på barnerommet i leiligheten i Kirkenes.

Kontakten mellom dem er gransket av Spesialenheten, som slår fast at politiet ikke har gjort seg skyldig i noen straffbar forsømmelse.

I retten mente politimannen at han hadde gjort det som var rimelig for å finne ut om Pimsiri og sønnen var utsatt for vold.

Det avkreftet hun på gjentatte spørsmål, sa han fra vitneboksen.

Var i kontakt med offeret

Han var i kontakt med de to første gang 23. august, da de var låst ute fra sitt eget hjem. Før de etter hvert fant en nøkkel, hadde de en halvtimes samtale med politiet. Da kom det fram at hun hadde store problemer med forholdet til mannen.

– Hun ønsket å flytte fra mannen og ba oss som veiledning i forbindelse med det. Hun ga tydelig uttrykk for at hun hadde et dårlig forhold til mannen. Han drakk veldig mye. Det var et stort problem i forholdet mellom dem.

– Hun virket virket oppgitt, på grensa til trist. Ingen av dem framsto som nervøs, deprimerte, engstelig eller tilsvarende, sa politimannen.

– Ga de utrykk for redsel for tiltalte?

– Ikke slik jeg kunne forstå.

Anmodet om å kontakte krisesenter

Han gjorde det klart at de spurte konkret om vold, og om hun var utsatt for annet enn ren fysisk vold, som trusler og trakassering, men det benektet Pimsiri.

Situasjonen endte med at de anmodet henne om å kontakte krisesenteret og komme tilbake til politiet hvis hun skulle oppleve noen form for vold. De dukket opp igjen hos politiet fredag 26. august, mindre enn tre døgn før drapene.

Det var en venn av dem som hadde henvendt seg til politiet og sagt det hastet.

Han fortalte at mannen til fornærmede var stygg med henne, utførte det han kalte trakassering og psykisk vold mot henne. Han sa fornærmede var blitt anmodet fra krisesenteret om å anmelde mannen.

Pim selv kunne fortsatt ikke bekrefte dette, og skjønte heller ikke hva det ville si å anmelde

Vennen som hadde tatt dem med seg til politiet vedgikk at han ikke hadde vært vitne til noen trakassering.

– Er det noe i etterpåklokskapens klare lys du ser kunne vært gjort annerledes, spurte aktor.

– Det har jeg tenkt på mange hundre ganger. Jeg har ikke noe konkret svar på det. Jeg kunne skaffet tolk, fått en times samtale og fått oversatt alt hun ville ha fram. Om det da kunne ha kommet fram noe mer informasjon som førte til at politiet håndterte det annerledes? Kanskje. Skal jeg være helt ærlig, tror jeg ikke jeg ville håndtert saken særlig annerledes.

Stilte spørsmål om hagla

Bistandsadvokat Edel Hennie Olsen stilte spørsmål ved drapsmannens våpen. Det var en lovligregistrert hagle.

Generelt, når et ektepar er på tur fra hverandre, og dere får melding om alkoholmisbruk: Hva skal til for at dere selv undersøker i våpenregisteret om det er våpen til stede?

– For å si det sånn: Det kunne vi veldig godt gjort i dette tilfellet. Det er et enkelt søk.

– Hvor ofte gjør dere det?

– Det er situasjonsavhengig.