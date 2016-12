Nyttårsfesten varer ett ekstra sekund i år

Justervesenets tidssjef legger nemlig inn et skuddsekund i overgangen mellom 2016 og 2017, slik at du rekker en ekstra nyttårsklem.

Årsaken til justeringen er likevel ikke at du skal få tid til en ekstra klem eller et kyss, men for at jordas rotasjon skal rekke å ta igjen det den henger etter UTC (koordinert universaltid).

Jorden roterer nemlig uregelmessig og litt sakte, mens de rundt 400 atomurene som bestemmer UTC går som en... nettopp, klokke.

Disse urene er plassert på tidslaboratorier rundt om i verden, blant annet hos Justervesenet, og må derfor justeres jevnlig ettersom jorden ikke er like nøyaktig. Sist det skjedde var i juni 2015.

Baller på seg

Ett sekunds avvik er strengt tatt ikke så mye. Men hvis vi ikke justerer klokka, vil vi være to–tre minutter ute av synk med sola i 2100. Innen 2700 vil det ha økt med en halvtime.

På noen avanserte klokker vises skuddsekundet som 23:59:60 (UTC) i ett sekund før den tikker videre inn i 2017. I Norge vil skuddsekundet være 00:59:60 inn i det nye året.

– Juleferien falt jo litt uheldig på kalenderen i år, med mange arbeidsdager i romjula. Derfor tenker jeg at skuddsekundet kommer ekstra godt med, humrer tidssjef og fagansvarlig for tid og frekvens i Justervesenet, Harald Hauglin.

Han oppfordrer alle til å bruke sekundet godt.