Stein Sandberg har vore brøytesjåfør sidan 1990. Han meiner vi må tilbake til 1997 for å finne liknande snømengder som i år i Honningsvåg. – Men den gongen var snøen fordelt over heile vinteren. No kom alt på éin månad, seier Sandberg.

Foto: Eskil Wie Furunes