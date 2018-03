Lengre og tøffere enn noensinne – nå har halvparten brutt i Finnmarksløpet

Europas lengste hundeløp er blitt lengre, og det har mange kjørere og hunder fått merke.

Spannene i 1200-kilometersklassen nærmer seg målgang i Alta, men det er langt færre kjørere igjen nå enn ved løpets start. Sykdom blant både hunder og kjørere har vært årsak til at 18 av 39 deltagere har valgt å bryte, og deltakerne merker at løpet er blitt både lengre og tøffere.

Da hundene til Amund Kokkvoll ble syke underveis i Finnmarksløpet, var han ikke i tvil om hva han skulle gjøre. Foto: ANDRÉ BENDIXEN / NRK

– Må omstille oss litt

Selv de erfarne hundekjørerne har få hunder igjen nå mot slutten av løpet. Årets føre og trasé har gått hardt ut over spannene.

22-år unge Amund Kokkvoll er en av kjørerne som valgte å bryte årets FL-1200. Det gjorde han i Kirkenes på grunn av sykdom i hundespannet.

Etter at han brøt, har debutanten gjort seg opp en mening om den nye utgaven av Finnmarksløpet, som er 200 kilometer lengre enn i fjor.

– Kanskje Finnmarksløpet til neste år bør vurdere å legge inn flere sjekkpunkt, eller la kjørerne starte ut med to ekstra hunder, sier Kokkvoll.

Rennleder Rita Hallvig følger Finnmarksløpets lengste distanse tett. Foto: NRK

50 prosent fullførte

I 500-kilometerklassen har nøyaktig halvparten av dem som startet ut, valgt å bryte. Rennleder Rita Hallvig har et inntrykk av at det er flere grunner til dette. Distansen er totalt på 567 km, og man har også i dette løpet en ny trase.

– Tidligere har 500-klassen vært et etappeløp, og det har nok for noen vært litt for langt mellom sjekkpunktene. Sykdom i spannet er også en av grunnene til at kjørere har brutt. Så vi krisemaksimerer ikke, sier Hallvig.

– Men denne klassen er også en klasse med mange førstegangskjørere. Så det er forventet at en del skal bryte. Det er nytt for mange, så mange er nok tilbake neste år med en ny erfaring.

Hallvig mener de nye distansene må få sette seg, før man kan konkludere med noe som helst.

– Etter to til tre år har løpet fått satt seg. Da har kjørerne tilpasset seg. Man må tørre å prøve i minst to år, helst tre år, sier rennlederen.