Kommuneskilt på ville veier

«Det ligger på en varde som det tar ca. 30 minutter å gå til, så noen har anstrengt seg litt», skriver bergenser Anne Berit Reitan på Facebook, hvor hun har delt bilde av det noe kuriøse synet.

Anne Berit Reitan ble tipset om skiltet av ei venninne som hadde vært på tur i området. Foto: Privat

Reitan forteller til NRK at skiltet dukket opp i løpet av helgen. Da hennes mor er fra Vardø, og hun selv har tilbrakt mye tid der, var det bare én ting å gjøre da hun fikk høre om det:

– Vi hev oss i bilen, for vi måtte ta bilde av det, ler hun.

Reist 2400 km

Som mange andre bemerket også Reitan seg det påfallende i at skiltet har tatt turen fra Norges østligste til vestligste punkt.

– Det er vel noen som har hatt det gøy med det. Det kan jo ha noe med kommunesammenslåingen å gjøre. Kanskje de synes at kommunegrensene blir flyttet litt vel langt, spekulerer hun.

– Samtidig lurer vi veldig på om noen virkelig har kjørt 2400 kilometer med det på taket. De har mest sannsynlig ikke fått med seg skiltet på flyet, sier hun, og hentyder til skiltets størrelse på om lag halvannen meter i bredden og en halv meter i høyden.

Anne Berit Reitans mor kommer fra Vardø. Derfor var det ekstra artig for henne at skiltet dukket opp ikke så langt fra der hun bor nå, i Bergen. Foto: Anne Berit Reitan

Hjem igjen

Vardøværing Thorleif Isaksen synes det er ganske imponerende at noen har klart å frakte skiltet helt til den andre enden av landet.

– At de har fått det helt ut dit i marka...de har gjort seg flid. Det kan man trygt si.

Thorleif Isaksens søster bor i Bergen. Går alt etter planen, tar hun med seg skiltet tilbake til Vardø i løpet av sommeren. Foto: Privat

Nå har Isaksen satt seg fore å få skiltet tilbake til der det hører hjemme.

– Søsteren min skal kjøre nordover snart. Jeg spurte om hun hadde plass i bilen, og det hadde hun – bare hun får tak i skiltet. Det er litt artig å kunne frakte det hjem igjen.

Forsvant i 2014

Ifølge Vardø kommune har det ikke forsvunnet noen skilt den siste tiden, men Statens vegvesen kan fortelle at det forsvant et i 2014.

– Vi har mistanke om at det er det skiltet som har dukket opp nå, sier seksjonssjef Oddbjørg Mikkelsen.

Hun forteller at skiltet ble erstattet kort tid etter.

– Skilt forsvinner fra tid til annen, og vi synes ikke det er noe særlig. Det betyr ekstrakostnader og ekstra arbeid for oss.

Dette skiltet står på Hamningbergveien, som fører inn til Vardø når man kommer nordfra. Et tilsvarende skilt forsvant i 2014, og det er det Vegvesenet tror har dukket opp utenfor Bergen. Foto: Google Maps

Videre sier Mikkelsen at Vegvesenet ikke kommer til å gjøre noe spesielt for å få tilbake skiltet som nå har dukket opp.

– Vi så at noen ville ta det med seg nordover – det må de gjerne gjøre. Men det er et offentlig skilt, så om noen tar det med seg, håper vi at de leverer det til Statens vegvesen.