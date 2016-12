NRK treffer Ingvill Aasheim på morgentrening med hundene. Det er bare en av mange arbeidsoppgaver Ingvill gjør på hundegården i Langfjordbotn i Alta kommune.

Ingvill Aasheim har begynt sitt andre år i Finnmark. Hun jobber som handler for et ektepar som driver med hundekjøring. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

– Når jeg allerede hadde vært her i et år var det ikke vanskelig å bli et år til. Jeg er utrolig glad i å dele hverdagen min med disse firbeinte, sier Aasheim.

Et år på folkehøgskole i Finnmark var ikke nok. Nå skal hun jobbe et år som en slags au pair, eller handler som det heter på fagspråket, for hundekjørerne Arne Karlstrøm og Marianne Skjøthaug.

Hverdagen består av hardt arbeid, trening, stelling av hunder, og en god del måking av hundebæsj. Det er det absolutt er verdt, mener Skjøthaug.

Det er farlige greier. Det er en stor sjanse for å ikke reise hjem igjen. Marianne Skjøthaug

– Jeg får jo være her i dette utrolig fine landskapet og blant disse fine folkene og gjøre det jeg liker aller best, sier Aasheim.

Og det er å kjøre med hund. Likevel, et hundekjørerliv er ikke helt risikofritt.

Marianne Skjøthaug traff ektemannen da hun jobbet for han i 1993. Hun har aldri flyttet sørover igjen. Foto: Rune Berg / NRK

Ikke uten risiko

– Jeg var jo handler her for Arne i 1993, ler kona Marianne før hun fortsetter: Det er farlige greier. Det er en stor sjanse for å ikke reise hjem igjen. Egentlig burde det være en advarsel her på hundegården: "Kanskje drar du aldri ", sier Skjøthaug.

Ekteparet Marianne Skjøthaug og Arne Karlstrøm driver både gården og kennelen i Langfjordbotn. De er gift og har to barn. Når Marianne kom til Finnmark for første gang i -93, trodde hun neppe hun skulle bli for alltid.

Både Marianne og Arne har satset aktivt på langdistanse hundekjøring. Marianne har blant annet en verdensmestertittel å skilte med. Da er det nødvendig med litt ekstra hjelp. ​

– Jeg tror det er helt essensielt. Vi hadde ikke orket å holde på hvis vi måtte gjort alle små og store ting alene, hver eneste dag, sier Skjøthaug.

Ingvill stortrives i Finnmarks ville natur. Her er hun på morgentrening med hundene. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Drømmen om Finnmarksløpet

I år er det Arnes tur til å kjøre det 1000 kilometer lange Finnmarksløpet. Han er ikke i tvil om at handler-hjelp fra unge som drømmer om å stå på sleden bidrar til rekruttering.

– Vi må prøve å legge våre krefter i det som utvikler hundene og sporten.

Arne Karlstrøm bor på gården og driver kennel i Langfjordbotn. Han mener det er helt nødvendig å få unge mennesker med i arbeidet, også for å rekruttere nye hundekjørere. Foto: Thorbjørn Jungård

Akkurat den hundemøkkinga kan de nye og unge ta. De får lære hvordan det skal være på en ordentlig kennel og standarden det er på disse hundene, sier Karlstrøm.

Så spørs det om tilværelsen frister nok, etter et år i hundegården. Ingvill er fortsatt ikke helt sikker.

– Jeg må vel ta en utdannelse en eller annen gang, men jeg har en liten drøm om å ha min egen kennel med mine egne hunder. Kanskje til og med kjøre et løp en gang.

– Hvilket løp?

– Drømmen er Finnmarksløpet selvfølgelig. Det hadde vært utrolig morsomt.

