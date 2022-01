Nora Darell ville satse.

I 2020 flyttet syttenåringen fra Hammerfest til Nordreisa for å gå nordnorsk skilinje på videregående. Darell trivdes godt med å kombinere idrett og skole og var innstilt på å bo i Nordreisa i fire år.

Slik ble det ikke.

Koronapandemien endret alt.

– Ferdig med satsing

Nora er virkelig ei av dem som er født med ski på beina. Som fireåring deltok hun på sin første skicup i 2007.

Gleden av å være med på skiløp var viktig for Nora. Og da koronaen slo til, startet en tung periode for hennes satsing på idretten.

– Det var på en måte skuffelse på skuffelse da alle rennene ble avlyst. For det er store deler av skisporten og det som er gøy med å være sosial.

For idrett var blant de første som ble berørt av koronarestriksjonene i mars 2020 og siden da fort begrenses når koronasituasjonen i landet forverrer seg. Grunnen til det er man ofte har tett kontakt under øvelser eller konkurranser.

Avlyste renn og samlinger ble svært demotiverende for Nora Darell: – Det er jo det man trener for mange, mange timer i året – og så får du ikke vist hva du er god for. Foto: Privat

Men også den sosiale delen av skiidretten, som, for eksempel, å ta en kopp kaffe på klubbhuset med andre, har uteblitt under koronaen.

Alt dette gjorde at Nora har mistet mye motivasjon.

– Det kan hende det har vært flere ting, men koronaen har vært en stor del i det. Hvis jeg hadde hatt renn å trene til og glede meg til, så føler jeg det ville være en stor pådriver for meg.

I 2021 bestemte Nora seg å flytte tilbake til hjembyen Hammerfest. Der fortsetter hun på 2. året på skilinjen, men har ikke noen store planer for skisporten.

– Jeg er ferdig med satsing. Nå er gleden å trene de yngre og bare rett og slett være ute og gå på ski, sier 17-åringen.

Et stort frafall

Noras far, Thomas Darell, er selv trener, men også leder for Finnmark skikrets. Han mener det finnes en tendens at de eldste utøverne, 15 år og eldre, faller fra skisporten.

– De slutter med idrett. De holder seg til skjerm og stillesittende aktiviteter. På sikt kan det bli en folkehelse utfordring, sier Thomas bekymringsfullt.

Nora Darell er fra en skifamilie. Hennes far, Thomas Darell, er trener for skiklubb i Hammerfest og er leder for Finnmark skikrets. Foto: Privat

Norges Skiforbund omtaler gruppen 15–16 år som «en særdeles aktiv og stor gruppe». Men som trener i Hammerfest skiklubb opplever Thomas helt motsatt.

Av 10–15 utøvere som klubben hadde i fjor, er det kun fem igjen.

Frafallet er ikke en ny tendens, men den har forverret seg under pandemien. For eksempel, innen 11/12 årsklassen hadde Finnmark skikrets i 2021 omtrent 60 prosent mindre deltakere enn det var i 2016.

Kjenner du ungdom som har sluttet med idrett under koronapandemien? Ja Nei Vis resultat

Sliter med koronarestriksjonene

Det er ikke bare unge som sliter innen idretten. Det gjør også voksne, forteller Thomas Darell.

– Det å opprettholde motivasjonen til tillitsvalgte og trenere innen skimiljøet rundt omkring er krevende.

Treneren sier at kretsen jobber mye for å holde aktiviteten oppe i skimiljøene i Finnmark.

Thomas Darell, trener og leder for Finnmark skikrets, sier at når snøen forsvinner, er skisesongen også over. Da frister det å lette på koronarestriksjonene som rammer skisporten. Foto: Privat

Men koronarestriksjonene, som begrenser sosiale samlinger, gjør ikke jobben enklere.

– Fra skiidretten sitt ståsted klarer vi ikke å se at det skal smittesituasjonen reduseres ved å ikke arrangere skiløp.

Darell mener at måten et skirenn er arrangert på, utgjør en liten risiko.

Treneren er nå bekymret i at situasjonen kan føre til at store skimiljø i Finnmark kan forsvinne.

– Covid skal ikke ha skylden for alt som går galt. Men den gjør det ekstremt utfordrende å snu trenden vi står i.

Ønsker lettelse på restriksjonene

Denne trenden merkes også nasjonalt.

Tall fra Norges idrettsforbund viser at norsk idrett har mistet rundt 185 000 medlemmer i løpet av 2020.

– Med nok en sesong nesten uten konkurranseaktivitet står vi i fare for å miste hele generasjoner med utøvere, skriver Norges Skiforbund i innspillet til Kulturdepartementet og helsemyndighetene.

Denne uka har forbundet hatt et møte med myndighetene. Der kom de med et ønske om å få lettet på koronarestriksjonene for idretten.

– Det som har vært uforståelig for oss, er jo denne antallsbegrensinga som oppfattes som verre enn da pandemien brøt ut, sier Torbjørn Skogstad, leder i langrennskomitéen i Norges Skiforbund.

Leder i langrennskomitéen i Norges Skiforbund Torbjørn Skogstad håper på at neste uke oppheves de strenge koronarestriksjonene som rammer idretten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Per øyeblikket er det lov til å arrangere et skiløp med inntil 100 deltakere.

Begrensningen ble iverksatt sammen med andre koronatiltak i desember 2021 etter at koronasituasjonen i Norge fort hadde forverret seg før jul.

Skiforbundet ønsker nå at det tillate antallet økes til 600 i de nye reglene som forventes presentert neste uke.

Skogstad er optimistisk til framtiden siden antallsbegrensningen er den eneste utfordringen som skiller skiløpere fra større renn.

– Om vi får endret det fra 100 til 600 utøvere på et arrangement, så skal det la seg gjøre. Da skal vi nok klare å arrangere nasjonale renn på juniornivå og hovedlandsrenn for 15–16 åringene.

De nåværende koronarestriksjonene har virkning fram til 15. januar.

Les mer: