– Noen har kjørt i ring rundt Hvaldimir, andre har kjørt «idiot» i hele Bukta. Flere har kastet planker og andre ting etter ham på kaiene våre. Det siste døgnet har han fått to nye propellskader i ryggen, skriver Ketil Iki, som er konsulent hos Alta Havn, på Facebook.

Det var i helgen at den populære hvithvalen dukket opp i Bukta, som er et av havneområdene i Alta.

Svært mange har ønsket å se Hvaldimir på nært hold, men ifølge flere observasjoner fra mannskap på hurtigbåter, containerskip, og servicebåter så har ungdommer i Alta herjet med hvithvalen.

Svært mange båter kom tett på den populære hvithvalen. Forskere og Mattilsynet ber folk holde avstand, og heller la hvithvalen komme til dem. Foto: PAVEL RUMIANTCEV

Ber folk vise hensyn

Mattilsynet har blitt gjort kjent med denne oppførselen og de nye skadene på Hvaldimir. De ber nå både unge og voksne om å være forsiktige i sin kontakt med hvithvalen.

– Man skal ikke jakte på ham. Det kan føre til skader på hvithvalen. Vi anbefaler at folk stopper 50 meter unna ham, for så å vente til han kommer til dem, sier spesialinspektør i Mattilsynet i Finnmark, Søren Sofus Lundtorp Olsen.

De siste meldingene fra Alta havn er at Hvaldimir har forlatt Alta, dermed er det uvisst hvor han dukker opp neste gang.

Marinbiolog Eve Jourdain er usikker på formen til Hvaldimir. Hun er usikker på om han til seg næring, ettersom han har gått ned i vekt. Foto: Ernst Johansen

Har gått ned i vekt

Marinbiolog Eve Jourdain har fulgt opp hvithvalen over flere måneder.

– Jeg er redd for at Hvaldimir kun sporadisk spiser, og at han ikke får i seg nok mat. Det kan nok forklare hans vekttap og dårlige form, skriver Jourdain på Facebook.

Eve Jourdain har også vært i kontakt med Alta Havn, Mattilsynet og Alta kommune, fordi hun mener at den store interessen rundt Hvaldimir bør reguleres.

– Beklageligvis vil det ikke bli tatt noen grep fra de offisielle lokale myndighetene her, skriver hun videre.

Folk valfartet til kaia i Bukta i Alta da Hvaldimir kom på besøk denne uken. Foto: PAVEL RUMIANTCEV

– Svømmer fritt

Det er Fiskeridirektoratet som har det overordnede ansvaret for Hvaldimir. De opplyser til NRK at de har en avtale med Hammerfest kommune, men siden hvithvalen ikke lever i fangenskap er det vanskelig å holde ham på en fast plass.

– Det er ikke tatt noen beslutning hos oss angående Hvaldimir. Han svømmer fritt, og så lenge han greier seg selv gjør ikke vi noe, sier senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet.

Alta kommune har altså gitt beskjed om at de ikke kommer til å gripe inn i denne saken. Det er heller ikke noe som Fiskeridirektoratet kommer til å pålegge kommunen.

– Vi kan ikke pålegge noen å ta vare på hvalen, sier Lekve.

Både små og store har gledet seg over å ha fått Hvaldimir på besøk flere steder i Vest-Finnmark det siste halvåret. Foto: Pavel Rumiantcev

Trives sammen med mennesker

Det er mye som tyder på at Hvaldimir har blitt trent av det russiske forsvaret.

Og nettopp fordi han er trent av mennesker ser han på mennesker som sin «flokk», ifølge forsker Kathrine Albertine Ryeng hos Havforskningsinstituttet.

– Det er vanlig å være 50–100 meter unna hvalene på hvalsafari, men da er det snakk om villdyr. Hvaldimir er en annen type. Han setter pris på nærkontakt og det er naturlig for han å søke til folk. Men det må ikke bli for mye, sier Ryeng.