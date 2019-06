Frivillige har brukt 150.000 kroner på at Hvaldimir skal ha det bra

– Siden vi kom til Hammerfest har vi lagt ut 150.000 kroner. Og det bare på én måned, sier Richard Karoliussen.

Han er en av grunnleggerne i organisasjonen Norwegian Orca Survey, som har ansvaret for fôringen og helsen til Hvaldimir.

Hvithvalen har oppholdt seg i Hammerfest den siste måneden. Karoliussen forteller at organisasjonen kom hit på eget initiativ.

– Vi satt og ventet på at noen skulle steppe inn. Da ingen andre gjorde det, gjorde vi det, sier han.

– Han var helt alene og veldig sulten. Han fikk ikke den maten han trengte. I stedet for å stå og se på at han sultet ihjel, bestemte vi oss for at noe måtte gjøres.

Richard Karoliussen er en av de frivillige som jobber døgnet rundt med å passe på at Hvaldimir har det best mulig. Foto: Kari Skeie / NRK

Gratis fulltidsjobb

Til vanlig jobber Norwegian Orca Survey med å forske på spekkhoggere. Hele jobben er basert på frivillighet, uten lønn. Organisasjonen består av Karoliussen og samboeren Eve Jourdain på permanent basis, samt frivillige ildsjeler og studenter, som bridrar når de kan.

– Det har blitt en livsstil og man føler at man må trå til der det trengs, sier Karoliussen.

Karoliussen bor til vanlig på Andøya i Nordland, og har tatt fri fra jobben sin som dronepilot hos Andøya Space Center for å kunne ta vare på Hvaldimir. Noe han betegner nærmest som en fulltidsjobb.

– Vi står for all mating og innkjøp av utstyr som trengs. Vi jobber iherdig og lager risikovurderinger for hvordan han har det i havna. Noen dager har vi både elleve og tolv timer på jobb.

– Hvaldimir spiser greit og har godt med energi, sier Richard Karoliussen i Norwegian Orca Survey. Foto: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste

Innsamlingsaksjon for hvithvalen

For at arbeidet med Hvaldimir fortsatt skal være frivillig, er organisasjonen avhengig av støttespillere.

Norwegian Orca Survey får tilskudd fra kommunen, som går til boutgifter og utstyr til hvalen. I tillegg har de fått en fryseboks fra havna i Hammerfest og sild fra Tromsø agnforsyning.

En som også har engasjert seg litt ekstra for Hvaldimir er hammerfestingen Amanda Eldnes. Hun syntes det var for ille bare å stå på sidelinjen.

Derfor startet hun en innsamlingsaksjon på Facebook, som i skrivende stund har samlet inn over 20.000 kroner.

– Det ville være flaut om vi ikke klarer å ta vare på han, sier Amanda Eldnes om Hvaldimir. Foto: Privat

– Hvis det fortsetter i dette tempoet ser det lovende ut, sier Eldnes.

– Dette er en organisasjon som stiller opp og gjør sitt ytterste for å passe på en uskyldig og rimelig hjelpeløs hvithval. Jobben de har gjort synes jeg virkelig har vist at det er verdt å donere en slant.

Øremerket Hvaldimir

Karoliussen i Norwegian Orca Survey synes det er flott at folk engasjerer seg i det frivillige arbeidet rundt Hvaldimir.

– Vi får gode tilbakemeldinger og folk er glade for at vi er her. Hvaldimir har det tilsynelatende bra nå. Han spiser greit og har godt med energi, sier Karoliussen.

Han bekrefter at pengene som kommer inn blir øremerket hvalens velferd.

– Dersom det noen gang skjer at vi trekker oss ut og noen andre tar over, vil pengene følge Hvaldimir.

Etterhvert, når Karoliussen har brukt opp feriedagene sine, er planen å lære opp noen lokale ildsjeler i Hammerfest til å kunne hjelpe til med å ivareta Hvaldimir.