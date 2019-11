Frode Berg er løslatt fra fengselet i Russland. Han ble kl. 11.00 fredag morgen overlevert til norske myndigheter i Vilnius, som del av en utvekslingsavtale mellom Russland og Litauen.

I løpet av de nesten to årene som har gått, har Berg hatt lite kontakt med omverdenen og egen familie. Det er stor lettelse i Bergs hjemby Kirkenes i dag når de vet at han endelig får komme hjem.

– Det er en gledes dag, sier ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

– Det er snart jul og endelig kommer han hjem. To år er lang tid, og dette er en sak som har vært vanskelig for Norge. At de har funnet en løsning er kjempebra.

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen sier det er stor lettelse i Kirkenes nå, etter at nyheten om at Frode Berg får komme hjem er klar. Foto: Arild Sandsvik

Arrestert med dokumenter og penger

Berg har tidligere jobbet som grenseinspektør ved den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger, og kjenner Russland godt.

Da han ble arrestert var han i besittelse av hemmelige dokumenter om den russiske Nordflåten og 3000 euro i kontanter. Pengene, som han hadde han fått av to nordmenn, skulle overleveres i Russland.

Berg sa lenge at han kun var i Moskva for å besøke venner. Etter hvert innrømmet han at han var i Russland på oppdrag for den norske Etterretningstjenesten.

Han har sagt at han bare var en kurér, og ikke kjente innholdet i dokumentene han hadde på seg og hvem som egentlig var mottaker av pengene.

I etterforskningsperioden uttalte Berg at han følte seg sviktet av norske myndigheter, som var nokså stille rundt saken, ut over å gi konsulær bistand.

Frode Berg under et av de mange rettsmøtene i Moskva. Foto: Jan Espen Kruse

Utvekslingsavtale

Etter dommen ble Berg ikke flyttet til en fangeleir, som man forventet at han skulle bli. Han forble heller i varetektsfengselet Lefortovo i Moskva. Dette tolket hans advokater som et tegn på at det ble arbeidet med en diplomatisk løsning mellom norske og russiske myndigheter.

I september kom det fram at et tredje land var involvert i å få på plass en fangeutvekslingsavtale med Russland.

Den 16. oktober kom meldingen om at to russere som satt fengslet i Litauen, skulle utveksles med to litauere og en nordmann som satt fengslet i Russland.

Samtidig leverte Berg selv en søknad om benådning.

6. november mottok russiske myndigheter benådningen fra Frode Berg, ifølge Reuters.

Loven som kunne hjelpe Berg hjem, ble vedtatt av parlamentet i Litauen torsdag 7. november. Loven handler om spionutveksling og kan legge til rette for en avtale mellom Norge, Litauen og Russland om benådning og utveksling av spiondømte fanger. Fire dager senere ble loven signert av Litauens president Gitanas Nauseda.

15. november benådet Nauseda to spiondømte russerne Sergej Moisejenko og Nikolaj Filiptsjenko. Den siste var omtalt som sentral person i utvekslingen.

Se tidslinje over hele saken:

Nordmann fengslet for spionasje Frode Berg er den første nordmannen i moderne tid som er arrestert og siktet for spionasje i Russland. Her følger en detaljert tidslinje av hendelsene. Arrestert i Moskva Frode Berg arresteres av det russiske sikkerhetspolitiet FSB på Teaterplassen i Moskva, utenfor hotellet han bodde på. 63-åringen er opprinnelig fra Trondheim, men er bosatt i Kirkenes. Han er en pensjonert grenseinspektør ved den norsk-russiske grensa i Sør-Varanger, hvor han jobbet i 25 år fram til 2014. Ifølge Berg selv er han i Moskva for å besøke venner fra grensen, og det er lenge usikkert hvorfor han blir arrestert. Foto: MAXIM ZMEYEV / AFP

Stalins torturfengsel Det besluttes at Berg skal varetektsfengsles i to måneder, fram til 6. februar. Han plasseres i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva, som er kjent for å ha brukt tortur i avhør under Stalins regime på 1930-tallet. Utenriksdepartementet i Norge varsles om saken og sier de begynner å arbeide med saken samme dag. Representanter fra den norske ambassaden i Moskva besøker ham med jevnlige mellomrom i fengselet for å yte konsulær bistand. Departementet skal etter hvert få kritikk fra forskjellige hold for å være stille om saken. Foto: SERGEY PONOMAREV / AP

Hemmelige dokumenter Det russiske nyhetsbyrået Rosbalts melder at nordmannen er varetektsfengslet med grunnlag i den russiske straffelovens paragraf 276, som omhandler spionasje, og har en strafferamme på mellom 10 og 20 år. Enkelte mener Berg kan bli sendt til en straffekoloni i Sibir. Rosbalts henviser til kilder som sier at Berg ble pågrepet med «hemmelige dokumenter» om den russiske Nordflåten. I tillegg har FSB antydet at Berg har samarbeidet med norske spesialtjenester, samt at han har gitt informasjon til CIA. Det russiske nettstedet knytter også Bergs sak til den 24 år gamle russeren Aleksej Zjitnuk, som ble arrestert for mistanke om landsforræderi tidligere i desember. Det påstås at Zjitnuk ga Berg informasjon om den russiske flåten. Foto: Jon Vaag Eikeland og Georg Austad, Forsvaret

Norsk advokat Frode Bergs familie har skaffet hjelp fra en norsk advokat, Brynjulf Risnes. Han uttaler seg for første gang til mediene denne dagen. Han sier at familien synes at situasjonen er vanskelig. – De hadde håpet at alt var en misforståelse og at saken skulle løse seg raskt. Nå begynner de å innse at det blir jul uten Frode Berg, sier han. Han påpeker også at det er mye hemmelighold fra russisk side i denne saken. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Russisk kjendisadvokat Frode Berg har fått seg en russisk advokat, Ilja Novikov. Han har tidligere vært advokat i en rekke høyprofilerte spionasjesaker. Foto: PRIVAT

Første møte i fengselet Ilja Novikov får møte Frode Berg i fengselet for første gang. Han uttaler at Berg på ingen måte minner om en spion. Under møtet kommer det fram at Berg ble arrestert med 3000 euro i kontanter, fordelt i to konvolutter. Berg forklarer til sin advokat at han opplever å ha blitt narret i en felle. Han hadde blitt bedt av to personer i Norge om å overlevere en pengesum i Moskva. Han hadde ikke fattet mistanke om at det skulle være noe ureglementert ved dette, før han ble pågrepet av FSB. I Moskva fikk Berg også spørsmål om han kunne ta med to brev til en bekjent i Norge. Foto: Vladimir Kondrashov / AP

Følelse av kald krig Brynjulf Risnes uttaler at følelsen av den kalde krigen er tilbake, og at dette er en sak som virkelig kjølner forholdet mellom Norge og Russland. Han sier at advokatene fortsatt arbeider for henleggelse og løslatelse, men han forventer at Frode Berg vil bli dømt. Han håper at saken vil løses politisk etter en eventuell dom, men kritiserer norske myndigheter flere ganger for sin taushet i saken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bekrefter spionasjesiktelse Russiske myndigheter uttaler seg om saken for første gang. De bekrefter at den pensjonerte grenseinspektøren er siktet for spionasje.

Vet hvem nordmennene er Ilja Novikov bekrefter at han og Brynjulf Risnes vet hvem de to nordmennene som ba Frode Berg ta med seg penger til Moskva er. Novikov bestrider at Berg er del av et spionnettverk, som FSB hevder, men mener at de to nordmennene er de som har gjort et mislykket forsøk på spionasje. Foto: Jurij Linkevitsj

Fakkeltog Det arrangeres fakkeltog for Frode Berg i Kirkenes, og aksjonsgruppen «Help Frode hjem!» samler inn titusenvis av kroner for å hjelpe nordmannen. Lokalsamfunnet har reagert med vantro på arrestasjonen og spionasjeanklagene. Foto: Thomas Nilsen / THE INDEPENDENT BARENTS OBSERVER

Skulle leveres til Natalija Ilja Novikov får for første gang se saksdokumentene tilknyttet saken. Han opplyser at Frode Berg skulle levere konvoluttene med penger til en som het Natalija. Han skulle sende dem via post, og gi opplysningene om adressen til en russisk mann. Han sier videre at ingenting i saken tyder på at Berg har hatt forbindelser til amerikansk etterretning, slik det ble antydet tidligere, men at FSB trolig kommer til å legge vekt på at Frode Berg har opptrådt som en slags kurér for norsk etterretning.

Første rettsmøte Frode Berg møter i retten i Moskva for første gang – i forbindelse med en ankebehandling av varetektsfengslingen. Han ønsker å bli satt fri mot kausjon. Dette er første gang norske medier får se og snakke med ham. – Jeg er beskyldt for noe som jeg aldri har gjort. Jeg føler meg forferdelig misbrukt, sier han gråtkvalt fra et bur inne i rettslokalet. Fengslingen opprettholdes. Foto: Morten Jentoft / NRK

Forlenget fengsling Varetektsfengslingen til Frode Berg forlenges i tre måneder, fram til 5. mai.

Håper på diplomatisk løsning Ilja Novikov mener at nordmannen vil bli dømt til mellom seks og tretten års fengsel. Han håper på en diplomatisk løsning på saken – enten ved at president Vladimir Putin benåder ham, eller at norske myndigheter kan utveksle ham med en russisk spion som blir tatt i Norge. Foto: Morten Jentoft

Fri rettshjelp Brynjulf Risnes bekrefter at Frode Berg har fått fri rettshjelp fra Norge – noe han mener er på sin plass. – Fra russisk side er dette i første rekke en beskyldning mot Norge og ikke mot Frode Berg. Det er Norge som beskyldes for spionasje. Da virker det veldig rart om ikke Norge hadde dekket utgiftene til ham som har havnet i denne utsatte situasjonen, sier han. Foto: Pavel Golovkin / AP

Familien møter utenriksministeren Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møter Frode Bergs familie i Kirkenes. Hun kan ikke gi særlige opplysninger, annet enn å si at de jobber med saken. For første gang uttaler også et medlem fra familien seg i mediene. Frode Bergs svigerinne Gry Nilsen Aaker sier at de ennå ikke har fått snakke med ham. – For familien har dette vært uvirkelig. Det har vært sjokk og vantro, vi lever fortsatt i en boble med masse uvitenhet. Det er veldig tungt, sier hun. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ti minutter Frode Bergs kone, Anita, får snakke med sin man i telefonen i ti minutter. Det er den eneste direkte kontakten de har hatt så langt. Foto: KSENIA NOVIKOVA / NRK

Komisk hemmelighold Brynjulf Risnes kritiserer norske myndigheter for nærmest komisk hemmelighold. Utenriksdepartementet har gjentatte ganger sagt at arrestasjonen av Frode Berg behandles som en konsulærsak, og at departementet derfor ikke kan kommentere saken på grunn av taushetsplikten. Risnes mener at det er åpenbart at myndighetene bruker alle kanaler for å få Berg hjem til Norge, og mener saken hadde tjent på mer åpenhet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ankeavslag Frode Berg får avslag på nok en anke.

På oppdrag for E-tjenesten Frode Berg innrømmer at han var i Russland på oppdrag fra den norske Etterretningstjenesten. De to personene som hadde bedt ham ta med pengene til Moskva, hadde tilknytning til E-tjenesten, og dermed Forsvaret. Det kommer fram at han skal ha utført flere oppdrag som kurér for personer med tilknytning til norsk eller vestlig etterretning. Hans rolle skal ha vært å levere konvolutter i Russland for den norske E-tjenesten. Ifølge Brynjulf Risnes har Frode Berg tvilt lenge på hvordan han skulle håndtere situasjonen, fordi han har følt lojalitet til norske myndigheter, og håpet at de ville stille opp. Han føler seg sviktet og sier at han ikke forstod omfanget og risikoen i det han ble involvert i. Nå går han ut med denne informasjonen for å unngå spekulasjoner. Berg skal ikke ha fått noen kurértrening av norske myndigheter, hatt informasjon om hva konvoluttene inneholdt, eller ha hatt et sikkerhetsnett rundt seg dersom noe gikk galt. Verken Utenriksdepartementet, E-tjenesten eller Forsvarsdepartementet ønsker å bekrefte disse opplysningene. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Statsministeren vil ikke kommentere Erna Solberg (H) besøker Finnmark. Hun ønsker ikke å kommentere E-tjenestens metoder, og mener at Frode Berg-saken ikke vil få konsekvenser for forholdet til Russland. På spørsmål om hva hun nå gjør med Frode Berg-saken, svarer hun følgende: – Utenriksdepartementet jobber med dette og har en god oppfølging av ham gjennom ambassaden. De må svare på hva de gjør i saken, i den grad vi skal ha en offentlig diskusjon om hva vi gjør konkret. Foto: Erlend Hykkerud

Egen parole Frode Berg har fortsatt massiv støtte i lokalsamfunnet i Kirkenes, og får sin egen parole i 1. mai-toget. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Manipulert Varetektsfengslingen forlenges i ytterligere tre måneder, fram til 5. august. Etter rettsmøtet gjentar Frode Berg at han føler seg lurt. – Jeg har rett og slett blitt manipulert til å gjøre noe jeg ikke hadde lyst til å gjøre. Jeg havnet i en forferdelig situasjon, sier han. Ilja Novikov tror Berg vil bli dømt, og han blir da den første nordmannen som blir dømt etter spionasjeparagrafen i Russland i moderne tid. Men fordi han etter alt å dømme bare har vært medvirkende, og fordi han har lagt kortene på bordet, kan straffen bli kortere. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Fortsatt fengsling Nok en anke fra Berg blir avvist.

Forlenget fengsling Retten i Moskva beslutter å forlenge Frode Bergs varetektsfengsling med to måneder – fram til 5. oktober.

Forlenget fengsling Frode Berg blir varetektsfengslet for to nye måneder, fram til 5. desember.

Møte med familien Ilja Novikov møter Frode Bergs familie i Oslo for å forsøke å finne ut hva som skjer og hva de skal forvente av situasjonen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Nok en anke Frode Berg har igjen anket varetektsfengslingen, men anken blir avslått.

Til ulvene Frode Bergs kone, Anita, er kritisk til E-tjenesten. – Det var som å kaste ham til ulvene, sier hun om at E-tjenesten brukte en tidligere grenseoffiser til et oppdrag i Russland.

Forlenget fengsling Varetektsfengslingen forlenges i to måneder, fram til 5. februar 2019.

Russer dømt En tidligere russisk politimann, som var tiltalt for å ha gitt hemmelige dokumenter til Frode Berg, dømmes til 13 år i fengsel av en domstol i Moskva. Berg skal ha fått dokumenter om den russiske marinen, ifølge dommen.

Besøk av biskopen Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, får besøke Frode Berg i fengselet. – Det er tøffe forhold. Det var veldig godt å møte ham. Vi møttes med å ta rundt hverandre, og han så bedre ut enn jeg fryktet. Etter over 400 dager i fengsel har han det så bra som det er mulig å ha det, sier han. Frode Berg hadde vært en lokal kirkeleder i Nord-Hålogaland bispedømme da han ble arrestert. Foto: Liv Inger Somby / NRK

Forlenget fengsling Varetektsfengslingen forlenges i to måneder, fram til 5. april.

Avsluttet etterforskning Etterforskningen av saken er ferdig. Når rettssaken setter i gang er det forventet at Russland kommer til å bruke saken i en propagandakrig. – Jeg tror at norske myndigheter må være forberedt på at Russland kan velge en veldig konfronterende linje, hvor særlig den norske Etterretningstjenesten og norske myndigheter fremstilles som skruppelløse aktører som utnytter en velvillig norsk tjenestemann, sier førsteamanuensis og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Jardar Østbø. Foto: Morten Jentoft

Til statsadvokaten Saken sendes til statsadvokaten i Russland.

Til byretten Saken sendes til byretten i Moskva. Tiltalen er hemmeligstemplet og saken kommer til å gå bak lukkede dører, opplyser byretten. Foto: Morten Jentoft / NRK

«Ikke skyldig» Rettssaken starter. Berg erklærer seg ikke skyldig. Hovedforhandlingene tar kun to dager. Aktoratet mener at Berg har samlet informasjon om russiske atomubåter, mens Berg selv og hans advokater sier at han kun har vært en kurér.

Ber om 14 års fengsel Sluttprosedyrene i rettssaken føres i Moskva byrett. Aktor ber om 14 års fengsel for Berg. Hans russiske advokat tror at den endelige dommen kan bli på mellom 8 og 14 år. Advokaten sier også at de setter sin lit til at norske myndigheter sikrer at Berg blir satt fri.

Møte mellom statsledere Statsminister Erna Solberg sier hun håper å se Frode Berg tilbake i Norge. Situasjonen med nordmannen kan muligens bli et tema under et nært forestående møte med president Vladimir Putin. Russlands president, Vladimir Putin, blir spurt om det kan bli aktuelt å benåde nordmannen. – Han er ikke dømt ennå, så det er ikke noe jeg kan gjøre med saken, sier han. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dømt Frode Berg blir dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva – blant annet for å ha overlevert eller sendt 15.000 euro til en russisk kontakt, i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland. Berg godtar dommen, og setter sin lit til en diplomatisk løsning mellom norske og russiske myndigheter. Foto: Maxim Zmeyev / AFP

Kan benådes Russlands president Vladimir Putin vil vurdere å benåde Frode Berg når en slik forespørsel foreligger, melder hans pressesekretær. Han sier at det ikke ligger spesielle restriksjoner på Berg-saken og at man må søke benådning gjennom Russlands formelle kanaler. Foto: Brook Lapping Productions

Rettskraftig dom Dommen blir rettskraftig, som betyr at Frode Berg kan søke om benådning. Hans norske advokat ønsker å få levert en søknad i løpet av uken, og Bergs egen familie håper på en rask løsning.

Vervet av Ap-politiker Det kommer fram at Berg ble vervet til Etterretningstjenesten av en sentral Ap-politiker i Finnmark.

Positive signaler Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, sier de har tro på at han skal bli benådet. Risnes mener det at Berg ikke har blitt sendt til et høysikkerhetsfengsel, men heller blitt holdt i varetektsfengselet Lefortovo, er et tegn på at forhandlinger pågår mellom statene og at en løsning kan være i sikte. Foto: Morten Jentoft / NRK

Bekymret for helsen Støttegruppen for Frode Berg er redde for at forhandlingene med Russland er gått i stå og sier at de er bekyrmet for Bergs helse. – Vi har fått tilbakemeldinger om at helsetilstanden har blitt dårligere, sier Torbjørn Brox Webber. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Bruker millioner Norge bruker millioner på å få Berg hjem, sier en kilde med tilknytning til UD. Målet er å få ham hjem før 75-årsjubileet for den russiske frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober.

I forhandlinger Under et møte med Frode Bergs nærmeste familie, støttegruppen og hans norske advokat, opplyser Utenriksdepartementet at de er i forhandlinger om å få Berg hjem. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Et tredje land Det kommer meldinger om at et tredje land skal være involvert i å få på plass en fangeutvekslingsavtale.

Utvekslingsavtale Det litauiske nyhetsbyrået BNS melder om at det har blitt gjort en utvekslingsavtale. To russere som sitter fengslet i Litauen skal utveksles med to litauere og en nordmann som sitter fengslet i Russland.

Ber om benådning Frode Berg leverer en søknad om benådning. Det bekrefter hans russiske advokat, Ilja Novikov. Han vil ikke kommentere en eventuell avtale om utveksling.

Disse vil bli utvekslet Det blir kjent hvem som trolig vil bli utvekslet mellom Litauen og Russland. Det er fem personer: Nikolaj Filiptsjenko og en annen russisk spion dømt i Litauen, Aristidas Tamosjajtis og Jevgenij Matajtis, to litauiske statsborgere som er dømt for spionasje i Russland, og en nordmann. Navnet på nordmannen er ikke ennå kjent. Men den eneste norske statsborgeren fengslet i Russland er Frode Berg. Foto: PETRAS MALUKAS / PETRAS MALUKAS

Overvåket fra 2014 Den russiske etterretningsorganisasjonen FSB har overvåket norsk etterretning fra 2014. Statsadvokat Milana Digajeva som førte spionsaken mot Frode Berg, sier det i et intervju. Foto: Jurij Linkevitsj/NRK

Anbefaler å benåde Frode Berg Den russiske kommisjonen for benådning av straffedømte anbefaler å sette fri den spiondømte nordmannen Frode Berg.

«Når som helst» Frode Berg kan komme hjem til Norge «når som helst». Det sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov når han kommer til Kirkenes for å markere frigjøringen av Finnmark under andre verdenskrig. Senere sier Lavrov at svaret rundt Frode Bergs søknad «kommer snart». Foto: Ksenia Novikova / NRK

Benådningssøknaden mottatt Russland mottar en benådningsanmodning i Frode Berg-saken. Det opplyser president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov. Foto: Grigory Dukor / Reuters

Loven vedtatt Parlamentet i Litauen vedtar en ny lov som åpner for benådning og utveksling av spioner med et fremmed land. For Litauen blir det den første spionutvekslingen i landets nyere historie.

Loven signert Litauens president signerer loven som kan gjøre det enklere å utveksle spiondømte fra utlandet. Loven kan legge til rette for utlevering av spiondømte Frode Berg fra Russland.

To russere benådet Litauens president Gitanas Nauseda benåder de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko. Foto: Lehtikuva / Reuters Vis mer

