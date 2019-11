Litauen: Lovforslag som kan hjelpe Frode Berg vedtatt

Parlamentet i Litauen har stemt over et lovforslag som kan legge til rette for en avtale mellom Norge, Litauen og Russland om utveksling av spiondømte fanger.

Loven om benådning og utveksling av spiondømte ble vedtatt i Litauen torsdag med 76 stemmer for, og to imot.

Det er Litauens president Gitano Nauseda som formelt må godkjenne loven, og etter det NRK erfarer skal det skje 11. november.

Agne Sirinskiene opplyser til NRK at utveklingen først kan finne sted om en til to uker. Foto: Morten Jentoft / NRK

Det kan ennå ta et par uker

Loven åpner døren for en spionutveksling med Russland og som også inkluderer den spiondømte nordmannen Frode Berg.

Det kan innebære at Frode Berg, som sitter i fengsel i Russland dømt for spionasje, kan få komme hjem.

– Spionutveksling med Russland kan først finne sted tidligst om en til to uker, sier lederen for justiskomiteen i det litauiske parlamentet Agne Sirinskiene til NRK.

Hun vil ikke svare på hvorfor nordmannen Frode Berg er en del av en slik avtale.

Benådningskommisjonen møtes til uken

Presidentens pressetalsmann Antanas Bubnilis opplyser til NRK at benådningskommisjonenkommisjonen skal møtes 13. november.

Benådningen av russiske spioner arrestert i Litauen er en av sakene som skal behandles 13. november.

Den er altså en del av en større spionutvekslingsavtale med Russland, som også inkluderer norske Frode Berg.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger håper å snart se Frode Berg tilbake i Norge. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Nærmere løsning enn noen gang

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger sier til NRK at dette er gode nyheter for Frode Berg og familien, etter et enormt press over lang tid.

– Nå er vi nærmere løsning enn noen gang, sier Rune Rafaelsen til NRK.

Han påpeker at Sør-Varanger og Kirkenes alltid har samarbeidet godt med Russland, sist under 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark under andre verdenskrig.

– Det viser at på tross av ulike episoder, så holder vi et godt naboskap. Det er viktig for Norge og Russland. Frode Berg-saken har i mine øyne ikke påvirket forholdet over grensen. Det er klart saken ligger der, men for meg er det en personlig tragedie for Frode og familien, så får etterspillet komme når det er tid for det. Det viktigste nå er at det i dag er en god dag for Frode og familien, sier Rune Rafaelsen.

Kommunen vil være glad på hans vegne, men det vil ikke være noen markering av noe slag i kommunens regi den dag Frode Berg eventuelt er tilbake, opplyser ordføreren.

Vil gjøre utveksling mer transparent

16. oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen, som er alliert med Norge gjennom Nato, er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Samtidig ble det klart at Dainius Gaizauskas, som leder den nasjonale sikkerhets- og forsvarskomiteen i det litauiske parlamentet, 15. oktober la fram et lovforslag som kan legge til rette for spionutvekslingen.

Lovendringen er ment å gjøre utveksling av spioner og prosessen rundt benådning enklere, uttalte Gaizauskas til NRK i oktober.

Opposisjonen i Litauen mener likevel at lovene som skal til for å kunne gjennomføre en utveksling, allerede er på plass.

Samtidig har opposisjonen reagert på en formulering i loven hvor Litauen i praksis vil innrømme at litauerne som er involvert i en utveksling, var agenter.

I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen. Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken? Du trenger javascript for å se video. I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen. Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken?

– Mer snakk om dager enn uker

Risnes har tidligere bekreftet at han og Bergs russiske advokat har sendt en søknad til russiske myndigheter om benådning av deres klient.

På en pressekonferanse onsdag bekreftet president Vladimir Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov at søknaden er mottatt, men han kom ikke med noen opplysninger om når det vil bli tatt en avgjørelse om søknaden.

– Når den litauiske kabalen er lagt ferdig burde alt være klart for at presidentene i Litauen og Russland signerer benådningssøknadene. Og i det øyeblikket de er signert, skal Berg i teorien løslates, sier Risnes.

Han tror på en snarlig utveksling dersom lovforslaget i Litauen blir vedtatt.

– Mitt inntrykk er at det kan skje raskt, og at det er mer snakk om dager enn uker, sier Risnes, som samtidig tar forbehold om at han ikke har inngående kjennskap til prosessen i Litauen.