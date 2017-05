Flyet har landet på Banak – Nå skal fersk fisk ut i verden

Jobber for bedre luftkvalitet

Fylkesmannen forventer at Tromsø kommune får på plass flere tiltak for å begrense luftforurensninga. Etter tilsyn i fjor høst er det klart at kommunen skal styrke arbeidet med å kartlegge kildene til luftforurensning, samt få utarbeidet varsomhetskart. Kommunen har styrket bemanninga på dette området, og jobber med bedre drift av målestasjonene i byen.