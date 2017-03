Felt i PFU fire ganger siden jul

Denne uka ble Finnmark Dagblad felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter å ha publisert et bilde fra 90-tallet av ungdommer som danser på et diskotek, og der to av ungdommene var lettkledde og kun hadde BH på overkroppen.

Bildet var en del av en bildeserie om Alta på 90-tallet og ble vist som forsidebilde på nettstedet ifinnmark.no.

Samtidig har avisa blitt felt tre ganger tidligere i år.

Les fellelsene her, her, her og her.

– Som den ledende redaksjonen i Finnmark, så kommer vi ofte borti kontroversielle saker – mer enn andre gjør, sier redaktør Arne Reginiussen.

– Dere er felt fire ganger i år. Hva tenker du om det?

– De fire fellelsene er helt forskjellige saker. Den ene handler om en lege som blir knyttet opp mot et dødsfall på sykehuset. Det utgjorde en urimelig belastning for ham, og vi har helt klart trødd over streken og beklaget for det, sier redaktøren.

– Så tar vi til etteretning at PFU har valgt å konkludere med brudd etter bred debatt i saken om reiseregning og et ansettelsesforhold knyttet til opplæringssjefen.

– Den siste saken, arkivbildesaken, som ble behandlet i går, så er det et bilde av et rusfritt arrangement for ungdom på 90-tallet – der det var en situasjon med 14 personer på bildet. Vi er uenig i at PFU feller denne, og mener det legger begrenisinger på vår mulighet til å utnytte historisk material, sier Reginiussen.

– Men PFU sier ikke noe om at det ikke er greit å publisere arkivbilder, men her er det vel snakk om et bilde der to jenter er lettkledde.

– Det er snakk om et situasjonsbilde fra et rusfritt arrangement der det er 14 personer på bildet, og to av disse er lettkledde og står i BH, sier Reginiussen, og fortsetter:

– Vi mente det ikke var noe galt i publiseringa, men vi tok det bort fra nettet etter dialog med klager.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund sier de har fått med seg at Finnmark Dagblad har blitt felt flere ganger i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forskjellige saker

Elin Floberghagen sier til NRK at hun er enig i at sakene er svært forskjellige, men at det uansett ikke er bra å bli felt i PFU.

– Vi registrerer at det har vært flere fellelser de siste møtene, men de handler om ulike ting. Det at det kommer klager og saker inn for PFU er bra, og kan vise at redaksjonen jobber med kritisk journalsitikk, men det er ikke bra å bli felt, sier hun.

Floberghagen sier de gjerne stiller opp, hvis det er behov for hjelp til å ha høy etisk standard.

– Jeg har lest med interesse en leder, hvor redaktøren skriver at han vil de skal ta en bred etisk diskusjon om hvordan de jobber med etiske saker. Det er en god inngang til å håndtere dette, mener hun.

Reginiussen sier de som avis har fokus på etikk, og at de snart skal ha en redaksjonskonferanse hvor dette blir et sentralt tema.

